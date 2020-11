Πολύτιμος και στην Πορτογαλία ο Ντιόγκο Ζότα (pic)

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν τόσο με τη νέα του ομάδα τη Λίβερπουλ, όσο και με την εθνική Πορτογαλίας. Με τους «Reds» μετράει επτά γκολ σε 11 συμμετοχές ενώ με το εθνόσημο στο στήθος έχει σκοράρει τρεις φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Ντιόγκο Ζότα συμμετείχε σε πέντε γκολ με την εθνική του ομάδα φέτος, ξεπερνώντας τους Ζοάο Φέλιξ και Κριστιάνο Ρονάλντο που είχαν συμμετοχή σε τέσσερα. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα.

5 - Diogo Jota has been directly involved in five goals for Portugal in 2020, the most for any player with the Seleção in the current year. Weapon. pic.twitter.com/y0DqwDUgdd

— OptaJoao (@OptaJoao) November 18, 2020