Ντιόγκο Ζότα: Η τέλεια μεταγραφή για την Λίβερπουλ (pics & vids)

Δικαιωμένοι για την επιλογή να βγάλουν από τα ταμεία τους 45 εκατομμύρια ευρώ, για την απόκτηση του Ντιόγκο Ζότα, θα πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι της Λίβερπουλ. Ο 23χρονος Πορτογάλος όχι μόνο έχει εντυπωσιάσει με τις πρώτες του εμφανίσεις αλλά δεν σταματάει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα.

Η ακριβότερη φετινή μεταγραφή της Λίβερπουλ, η οποία ακούει στο όνομα Ντιόγκο Ζότα, ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν. Ντεμπούτο στην Premier League, πραγματοποίησε στον αγώνα με την Άρσεναλ, εκεί όπου ο Πορτογάλος ήρθε από τον πάγκο και βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα για πρώτη φορά με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Μπορεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι να αγωνίστηκε μόνο δέκα λεπτά, ωστόσο αυτά ήταν αρκετά για δείξει στον Κλοπ, ότι μπορεί επάξια να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κερδίσει μία θέση στο βασικό σχήμα. Ο Γερμανός τεχνικός έχει κάθε λόγο να χαμογελάει για την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ζότα με την προηγούμενη του ομάδα, την Γουλβς είχε δείξει το ταλέντο και τα προσόντα του, πετυχαίνοντας 44 γκολ και 19 ασίστ σε 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Κάτι θα είδε ο Κλοπ στο πρόσωπο του νεαρού μεσοεπιθετικού για να τον εντάξει στο ρόστερ της φετινής Λίβερπουλ…

Με την άφιξή του στους «Reds», κανείς δεν περίμενε πως στα πρώτα του εννέα παιχνίδια θα σκοράρει έξι τέρματα. Βέβαια, στην Premier League, έχει πάρει φανέλα βασικού μόνο σε δύο από τα έξι ματς που έχει αγωνιστεί, εν αντιθέσει με το Champions League, όπου εκεί έχει δύο παιχνίδια ως βασικός (Μίντιλαντ, Αταλάντα) και ένα ως αλλαγή (Άγιαξ). Αλλά ήδη ο Ζότα κατάφερε να ισοφαρίσει ρεκόρ 12ετίας, καθώς στην μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Αταλάντα με 5-0, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Κόκκινων στο Champions League που σκοράρει στα ισάριθμα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ξεκινάει βασικός.

Σίγουρα το ματς με την Αταλάντα θα έχει να το θυμάται για όλη του την καριέρα, μιας και είναι το κορυφαίο του μέχρι στιγμής με τη νέα του ομάδα. Αλλωστε τα νούμερα του το αποδεικνύουν. Χατ-τρικ σε 65 λεπτά αγώνα, 76% επιτυχία στις πάσες του (19/25), βγήκε 11 φορές νικητής από μονομαχίες που έδωσε, είχε τα περισσότερα σουτ και εύστοχα στην αντίπαλη εστία (4 στα 4) και έτσι δίκαια αναδείχθηκε ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως στα 8 τελευταία ευρωπαϊκά ματς που έχει αγωνιστεί έχει πετύχει 3 χατ-τρικ. Όπως επίσης έγινε ο πέμπτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Λίβερπουλ, που πετυχαίνει τρία τέρματα σε μία αναμέτρηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο παρελθόν οι μόνοι παίκτες που το πέτυχαν ήταν ο Μάικλ Όουεν το 2002, ο Γιόσι Μπεναγιούν το 2007, ο Φελίπε Κουτίνιο του 2017 και ο Σαντιό Μανέ το 2018.

Η ιστορία όμως για τον Ντιόγκο Ζότα δεν σταματάει εδώ, καθώς έγινε ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έφτασε τα 6 γκολ με τα λιγότερα παιχνίδια στα πόδια του και ξεπέρασε τους Φερνάντο Τόρες και Μοχάμεντ Σαλάχ, οι οποίοι είχαν 9 τέρματα σε ισάριθμα παιχνίδια.

Diogo Jota's game by numbers against Atalanta: Most total duels (11)

Most shots (4)

Most shots on target (4)

Most goals (3)

Most fouls won (2) A first Liverpool hat-trick for DioGOAL Jota. pic.twitter.com/FkT24gGbI4 — Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020

Diogo Jota has scored 3 hat-tricks in his last 8 European games #UEL pic.twitter.com/ggVSHnqba9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 3, 2020

Only five players have scored a Champions League hat-trick for Liverpool in the #UCL era: Michael Owen (2002)

Yossi Benayoun (2007)

Philippe Coutinho (2017)

Sadio Mané (2018)

Diogo Jota (2020) DioGOAL has beaten Roberto Firmino and Mohamed Salah. pic.twitter.com/PVeaRbR5af — Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020

Φιρμίνο-Μανέ-Σαλάχ: Η… άχαστη επιθετική τριάδα «σπάει»

Από το καλοκαίρι του 2017, το φημισμένο επιθετικό τρίο του Γιούργκεν Κλοπ ήταν ανέγγιχτο. Μέχρι τώρα, όμως. Μανέ-Φιρμίνιο-Σαλάχ είναι αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν τραβήξει κουπί και έχουν οδηγήσει την Λίβερπουλ σε επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων. Κάπου εδώ όμως έρχεται η μεταγραφή του Ντιόγκο Ζότα, για να «χαλάσει» τις ισορροπίες και να προσθέσει έναν… πονοκέφαλο στον Κλόπο.

Ακόμα και ο ίδιος δεν περίμενε πως η άφιξη του 23χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, θα τον «ανάγκαζε» τόσο γρήγορα να αλλάξει τα «βαριά χαρτιά» στην επιθετική τριάδα της ομάδας. Ο Ζότα όμως χάρη στις εμφανίσεις του, τον έκανε να αλλάξει το πλάνο που τόσο πιστά ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς όπως φαίνεται δεν έχει έρθει μονάχα για να καλύπτει τα… ρεπό των Φιρμίνο, Μανέ και Σαλάχ.

«Παλέψαμε πολύ για να τον αποκτήσουμε. Όχι τόσο για να τον πείσουμε, αλλά παλέψαμε. Είναι εξαιρετικό ταλέντο. Έχει ταχύτητα, τεχνική, παίζει και με τα δύο πόδια. Είναι πολύ καλύτερος από όσο νόμιζα. Και αυτός, όπως και ο Σακίρι είναι σε μεγάλη φόρμα», είχε τονίσει πρόσφατα ο Γερμανός τεχνικός σε δηλώσεις του.

Και έτσι έρχεται αυτή η αλλαγή, μετά από τόσα χρόνια στον σύλλογο. Κι αυτό οφείλεται επίσης και στο ντεφορμάρισμα του Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος δεν διανύει τις καλύτερες του ημέρες στο Άνφιλντ. Ο Βραζιλιάνος μετράει μόλις 1 γκολ και 2 ασίστ σε 565 λεπτά (7 αγώνες). Ωστόσο, η συνεισφορά του στην Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια δεν ακυρώνεται με μερικές μέτριες, έως κακές εμφανίσεις. Παρ’ όλα αυτά, φέτος βλέπει την θέση του να «απειλείται» από τη στιγμή που ο Ντιόγκο Ζότα δεν βάζει… φρένο και έχει περισσότερα γκολ (έξι) απ' όσα ο Βραζιλιάνος μέσα σε όλο το 2020 (πέντε). Το γεγονός ότι μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα φτερά της επίθεσης, όσο και πίσω από τον επιθετικό τον αλλά ακόμα και ως φορ, τον κάνει αυτομάτως παίκτη -κλειδί- για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ο Ντιόγκο Ζότα, «κούμπωσε» απόλυτα στο ρόστερ της Λίβερπουλ και η μεταγραφή του στο πρωταθλητές Αγγλίας, αδιαμφισβήτητα αποτελεί την τέλεια προσθήκη τη φετινή σεζόν για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.