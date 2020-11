Γκρίλις: «Πριν από κάθε ματς βλέπω βιντεάκια των Ντε Μπρόινε και Κουτίνιο» (vid)

Η Αγγλία μπορεί να μην κέρδισε κόντρα στο Βέλγιο, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0, ωστόσο ο 25χρονος άσος της Άστον Βίλα, ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο παιχνίδι.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζακ Γκρίλις μίλησε για την ήττα της ομάδας του αλλά και για το γεγονός ότι πριν από κάθε ματς παρακολουθεί βίντεο από τους αγαπημένους τους παίκτες, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Φελίπε Κουτίνιο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που παίζω με την εθνική μου ομάδα. Θέλαμε όμως να κερδίσουμε απέναντι στο Βέλγιο και δεν τα καταφέραμε. Ήξερα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου να εντυπωσιάσω. Αυτά είναι τα πράγματα που μου αρέσουν. Η πίεση μου κάνει καλό. Πριν από λίγες ώρες έβλεπα βίντεο από τους αγαπημένους μου παίκτες, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Φελίπε Κουτίνιο. Αυτό κάνω πριν από κάθε αγώνα», είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του ματς με το Βέλγιο.

"I've been watching clips of my favourite players, De Bruyne, Coutinho that's what I've done since I was a little kid and I still do it to this day"@JackGrealish reveals he watches clips of @DeBruyneKev & @Phil_Coutinho to prepare for big matches pic.twitter.com/1dKgNPqEyY

— Football Daily (@footballdaily) November 16, 2020