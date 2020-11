Βέλγιο – Αγγλία: Ο Γκρίλις έφαγε κλωτσιά από τον Μενιέ για το κοντρόλ με το τακούνι! (vid)

Ο αρχηγός της Άστον Βίλα εντυπωσίασε το βράδυ της Κυριακής στο ματς με τους «κόκκινους διαβόλους» και έδειξε ότι διανύει την πιο ώριμη και φορμαρισμένη ποδοσφαιρική του περίοδο.

Στο ματς με το Βέλγιο, έκανε μια περίτεχνη ενέργεια καταφέρνοντας να φέρει μπροστά του τη μπάλα με τακουνιά από πάσα του Ντάιερ, με τον Μενιέ ν' αντιλαμβάνεται πως ο μόνος τρόπος για να τον σταματήσει ήταν η κλωτσιά!

