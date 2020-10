Απίθανο ήταν το βλέμμα του Κίλιαν Μπαπέ, όταν ο Ολιβιέ Ζιρού λίγο μετά το πρόσφατο ματς της Γαλλίας με την Πορτογαλία για το Nations League τον συνεχάρη στ' αποδυτήρια και του πείραξε λίγο το μαλλί.

Ο αστέρας της Παρί... ξενέρωσε απίστευτα και πήγε κατευθείαν να βγάλει τη χτένα και να στρώσει ξανά τα μαλλιά του!

Τρομερός!

Mbappe was not happy with Giroud... pic.twitter.com/kAa2NQq390

— Football Fights (@footbalIfights) October 12, 2020