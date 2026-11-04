Η Ρεάλ Μαδρίτης έπιασε την Παρί στην κορυφή μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ που έπεσε στην 29η θέση. Ψηλά η Κόμο του Δουβίκα. Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ παρά την μεγάλη προσπάθειά της και το γεγονός ότι προηγήθηκε δύο φορές κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε με 3-2.

Η Ένωση μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έπεσε στην 29η θέση, ενώ η «Βασίλισσα» έπιασε στην κορυφή την Παρί Σ.Ζ. με το απόλυτο νικών.

Στην 8άδα είναι και η τρομερή Κόμο του εκπληκτικού Δουβίκα, η οποία με χατ τρικ και ασίστ του Έλληνα φορ διέλυσε 9-1 στη Γαλλία τη Λανς! Η ιταλική ομάδα, μάλιστα, φιλοξενεί την επόμενη αγωνιστική την ΑΕΚ. Σε θέση πρόκρισης στους «16» και η Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ, ενώ ανέβηκε και η Ντόρτμουντ του Καρέτσα στις θέσεις 9-16.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Γαλατάσαραϊ-Στουτγκάρδη 2-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου 0-2

Βιγιαρεάλ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-6

ΛΑΣΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα 3-2

Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα 3-0

Μπόντο Γκλιμτ-Λιλ 0-0

Φέγενορντ-Ίντερ 0-3

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Φενέρ - Λίβερπουλ 3-2

Βίκινγκ-Σαμπάχ 4-1

Λανς-Κόμο 1-9

Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Ντόρτμουντ-Μπέτις 2-1

Αϊντχόφεν-Κλαμπ Μπριζ 1-2

Πόρτο-Νάπολι 4-1

Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ 1-2

Η βαθμολογία του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5)

Ρεάλ Μαδρίτης 12 (13-7)

Άρσεναλ 10 (8-3)

Κόμο 9 (19-6)

Μπαρτσελόνα 9 (14-6)

Άστον Βίλα 9 (12-6)

Μάντσεστερ Σίτι 9 (12-7)

Λίβερπουλ 9 (14-10)

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Μπριζ 9 (11-7)

Σπόρτινγκ Λισ. 9 (8-4)

Μπέτις 9 (8-6)

Ντόρτμουντ 9 (7-5)

Μπάγερν 8 (12-5)

Στουτγκάρδη 7 (7-4)

Ίντερ 6 (8-6)

ΛΑΣΚ 6 (10-9)

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Μάντσεστερ Γιουν. 6 (8-8)

Γαλατάσαραϊ 6 (8-9)

Φενέρμπαχτσε 5 (6-11)

Ρόμα 4 (10-8)

Σαχτάρ 4 (4-4)

Βίκινγκ 4 (9-10)

Ατλέτικο Μαδρ. 4 (4-5)

Αϊντχόφεν 4 (3-4)

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Μπόντο Γκλιμτ 4 (4-9)

Πόρτο 3 (6-7)

Νάπολι 3 (6-11)

Βιγιαρεάλ 3 (8-14)

ΑΕΚ 3 (5-11)

Λειψία 3 (5-11)

Σαμπάχ 3 (4-10)

Φέγενορντ 3 (4-11)

Λανς 3 (4-16)

Σλάβια Πράγας 1 (5-9)

Λιλ 1 (4-10)

Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

24/11

Γαλατασαράι - Άστον Βίλα 19:45

Μπόντο Γκλιμτ - ΛΑΣΚ 19:45

Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 22:00

Κόμο - ΑΕΚ 22:00

Λειψία - Λανς 22:00

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν 22:00

Σλόβαν Μπρατ. - Μπέτις 22:00

Φέγενορντ - Πόρτο 22:00

25/11

Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα 19:45

Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ 19:45

Ατλέτικο Μαδρίτης - Βίκινγκ 22:00

Ίντερ - Στουτγκάρδη 22:00

Λιλ - Μπάγερν 22:00

Μπριζ - Λίβερπουλ 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Φενέρ 22:00

Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γιουν. 22:00