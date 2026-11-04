Βαθμολογία Champions League: Η ΑΕΚ έπεσε 29η, η Κόμο στην 8άδα
- Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία του Champions League
- Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Η ΑΕΚ παρά την μεγάλη προσπάθειά της και το γεγονός ότι προηγήθηκε δύο φορές κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε με 3-2.
Η Ένωση μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έπεσε στην 29η θέση, ενώ η «Βασίλισσα» έπιασε στην κορυφή την Παρί Σ.Ζ. με το απόλυτο νικών.
Στην 8άδα είναι και η τρομερή Κόμο του εκπληκτικού Δουβίκα, η οποία με χατ τρικ και ασίστ του Έλληνα φορ διέλυσε 9-1 στη Γαλλία τη Λανς! Η ιταλική ομάδα, μάλιστα, φιλοξενεί την επόμενη αγωνιστική την ΑΕΚ. Σε θέση πρόκρισης στους «16» και η Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ, ενώ ανέβηκε και η Ντόρτμουντ του Καρέτσα στις θέσεις 9-16.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Γαλατάσαραϊ-Στουτγκάρδη 2-0
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου 0-2
Βιγιαρεάλ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-6
ΛΑΣΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα 3-2
Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα 3-0
Μπόντο Γκλιμτ-Λιλ 0-0
Φέγενορντ-Ίντερ 0-3
ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Φενέρ - Λίβερπουλ 3-2
Βίκινγκ-Σαμπάχ 4-1
Λανς-Κόμο 1-9
Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι 2-3
Ντόρτμουντ-Μπέτις 2-1
Αϊντχόφεν-Κλαμπ Μπριζ 1-2
Πόρτο-Νάπολι 4-1
Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ 1-2
Η βαθμολογία του Champions League
Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5)
Ρεάλ Μαδρίτης 12 (13-7)
Άρσεναλ 10 (8-3)
Κόμο 9 (19-6)
Μπαρτσελόνα 9 (14-6)
Άστον Βίλα 9 (12-6)
Μάντσεστερ Σίτι 9 (12-7)
Λίβερπουλ 9 (14-10)
-----------------------------
Μπριζ 9 (11-7)
Σπόρτινγκ Λισ. 9 (8-4)
Μπέτις 9 (8-6)
Ντόρτμουντ 9 (7-5)
Μπάγερν 8 (12-5)
Στουτγκάρδη 7 (7-4)
Ίντερ 6 (8-6)
ΛΑΣΚ 6 (10-9)
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Μάντσεστερ Γιουν. 6 (8-8)
Γαλατάσαραϊ 6 (8-9)
Φενέρμπαχτσε 5 (6-11)
Ρόμα 4 (10-8)
Σαχτάρ 4 (4-4)
Βίκινγκ 4 (9-10)
Ατλέτικο Μαδρ. 4 (4-5)
Αϊντχόφεν 4 (3-4)
-----------------------------
Μπόντο Γκλιμτ 4 (4-9)
Πόρτο 3 (6-7)
Νάπολι 3 (6-11)
Βιγιαρεάλ 3 (8-14)
ΑΕΚ 3 (5-11)
Λειψία 3 (5-11)
Σαμπάχ 3 (4-10)
Φέγενορντ 3 (4-11)
Λανς 3 (4-16)
Σλάβια Πράγας 1 (5-9)
Λιλ 1 (4-10)
Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
24/11
Γαλατασαράι - Άστον Βίλα 19:45
Μπόντο Γκλιμτ - ΛΑΣΚ 19:45
Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 22:00
Κόμο - ΑΕΚ 22:00
Λειψία - Λανς 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν 22:00
Σλόβαν Μπρατ. - Μπέτις 22:00
Φέγενορντ - Πόρτο 22:00
25/11
Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα 19:45
Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ 19:45
Ατλέτικο Μαδρίτης - Βίκινγκ 22:00
Ίντερ - Στουτγκάρδη 22:00
Λιλ - Μπάγερν 22:00
Μπριζ - Λίβερπουλ 22:00
Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα 22:00
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Φενέρ 22:00
Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γιουν. 22:00
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