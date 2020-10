Ο 22χρονος επιθετικός, μπορεί να είναι τρομερά νεαρός, αλλά είναι και απίστευτα ώριμος και θρασύς μπροστά στο καλό του συνανθρώπου του.

Ανάγκασε ολόκληρη την Κυβέρνηση ν' αλλάξει μια απόφαση και να συνεχιστεί το πρόγραμμα με το οποίο όλα τα παιδιά των σχολείων είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σωστό γεύμα τόσο κατά τη διάρκεια της καραντίνας που ήταν κλειστά τα σχολεία, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και τους μήνες που «τρέχουν» τώρα.

Ο Ράσφορντ, βραβεύτηκε από τη Βασίλισσα ως Member of the Order of the British Empire και τώρα, βρέθηκε κοντά στα παιδιά, τα οποία έβαλε να γράψουν μηνύματα στα παπούτσια με τα οποία θ' αγωνιστεί απόψε (11/10) στο ματς της Αγγλίας με το Βέλγιο στο Nations League!

Σπουδαία διάκριση για τον Ράσφορντ: Χρίστηκε MBE για τον αγώνα του κατά της παιδικής φτώχειας

These children are our future. We must allow and encourage them to dream, because sometimes dreams are all they have. This month, I’ll carry their dreams with me, standing in Wembley stadium with their messages written across my boots.

This is their moment to shine pic.twitter.com/BnMrutUk4Z

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 11, 2020