Σάντσο-Εϊμπραχαμ-Τσίλγουελ: Διασκέδασαν σε πάρτι που δεν τηρούσε το πρωτόκολλο της κυβέρνησης (pic)

Τα προβλήματα για τους Αγγλους δεν έχουν τελειωμό. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι Φιλ Φόντεν και Μέισον Γκρίνγουντ έβαλαν κοπέλες στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η Αγγλία στο Ρέικιαβικ για το ματς με τους Ισλανδούς, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους κανονισμούς της απομόνωσης.

Jadon Sancho, Tammy Abraham and Ben Chilwell all broke COVID-19 rules this weekend and attended a party in London.

Dortmund are furious with Sancho because he has missed the last two games with illness and didn’t attend training all week. pic.twitter.com/unDSRJQLTj

— Football Tweet (@Football__Tweet) October 5, 2020