Πρώην υπάλληλος της Τσέλσι δήλωσε ένοχη για υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία του συλλόγου για το διάστημα 2019-2023, με το ποσό να αγγίζει τα 230 χιλιάδες ευρώ.

Ένοχη για υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία της Τσέλσι που ανέρχονταν στο ποσό των 230 χιλιάδων ευρώ δήλωσε πρώην υπάλληλος των Μπλε, κατά την ακρόαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο του Λονδίνου. Όπως αναφέρει η «Telegraph», πρόκειται για την Κλερ Γουόλς, η οποία εργαζόταν πάνω από είκοσι χρόνια για το αγγλικό κλαμπ και τον Ιούλιο του 2020 διορίστηκε ως μόνιμη βοηθός ταμείου στην ομάδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Τσέλσι ενημερώθηκε για το αδίκημα την άνοιξη του 2022 και παρέπεμψε την υπόθεση στις Αρχές. Η κ. Γουόλς παρουσιάστηκε την Παρασκευή (28/11) στο Δικαστήριο του στο Γουέστμινστερ, κατηγορούμενη για απάτη ύψους 208.521,65 λιρών με πρόθεση απόκτησης οικονομικού οφέλους μεταξύ Ιουνίου 2019 και Οκτωβρίου 2023, και παραδέχθηκε την ενοχή της.

Απευθυνόμενος στην κ. Γουόλς, ο δικαστής τόνισε: «Έχετε δηλώσει ένοχη για απάτη άνω των 200 χιλιάδων λιρών σε βάρος της Τσέλσι. Αυτό υπερβαίνει την εξουσία επιβολής ποινής του δικαστηρίου μας, επομένως πρέπει να παραπεμφθεί στο Crown Court. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Isleworth Crown Court σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη οριστεί.

Η υπηρεσία αναστολών θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω του δικηγόρου σας και θα είναι προς όφελός σας να είστε ανοιχτή και ειλικρινής μαζί τους. Μέχρι τότε θα παραμείνετε ελεύθερη με άνευ όρων εγγύηση.

Η κατηγορία εις βάρος της κ. Γουόλς καταγράφηκε ως ''απάτη μέσω κατάχρησης θέσης'' μεταξύ 8 Ιουνίου 2019 και 23 Οκτωβρίου 2023 και ανέφερε ότι ''ενώ κατείχατε μια θέση, συγκεκριμένα αυτή της βοηθού ταμία, στην οποία αναμενόταν να διαφυλάξετε ή να μην ενεργήσετε κατά των οικονομικών συμφερόντων της Τσέλσι, καταχραστήκατε με δόλιο τρόπο τη θέση αυτή με σκοπό να αποκομίσετε κέρδος, δηλαδή να αποκτήσετε το ποσό των £208.521,65 για τον εαυτό σας, κατά παράβαση των άρθρων 1 και 4 του Νόμου περί Απάτης του 2006».