Champions League: Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική, 33ος ο Ολυμπιακός
Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε! Ο Ολυμπιακός παρότι το πάλεψε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 3-4 και ως εκ τούτου το πέρας της αγωνιστικής τον βρίσκει στην 33η θέση της κατάταξης, με τρία ματς να απομένουν.
Στην κορυφή της βαθμολογίας η Άρσεναλ έμεινε μόνη πρώτη αφού επικράτησε της Μπάγερν με 3-1, με την Παρί Σεν Ζερμέν να την ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Στην πεντάδα ανέβηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ Μπαρτσελόνα είναι εκτός 16άδας. Μεγάλη έκπληξη έκανε η Αϊντχόφεν που πέρασε με τεσσάρα από την έδρα της Λίβερπουλ, η οποία έμεινε εκτός της πρώτης 8άδας.
Η βαθμολογία του Champions League
- Άρσεναλ 5 (14-1) 15
- Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
- Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12
- Ίντερ 5 (12-3) 12
- Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
- Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
- Τσέλσι 5 (12-6) 10
- Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10
- Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
- Αταλάντα 5 (6-5) 10
- Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
- Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9
- Λίβερπουλ 5 (10-8) 9
- Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9
- Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8
- Τότεναμ 5 (10-7) 8
- Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
- Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7
- Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
- Νάπολι 5 (6-9) 7
- Μαρσέιγ 5 (8-6) 6
- Γιουβέντους 5 (10-10) 6
- Μονακό 5 (6-8) 6
- Πάφος 5 (4-7) 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6
- Μπριζ 5 (8-13) 4
- Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
- Άιντραχτ 5 (7-14) 4
- Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
- Μπενφίκα 5 (4-8) 3
- Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3
- Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
- Ολυμπιακός 5 (5-13) 2
- Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
- Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1
- Άγιαξ 5 (1-16) 0
Τα σημερινά αποτελέσματα (26/11)
- Πάφος - Μονακό 2-2
- Κοπεγάχγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου 3-1
- Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ 2-1
- Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3
- Σπόρτινγκ - Μπριζ 3-0
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα 0-3
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στο Champions League
- Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός (9/12, 17:30)
- Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)
- Ίντερ - Λίβερπουλ (9/12, 22:00)
- Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ (9/12, 22:00)
- Αταλάντα - Τσέλσι (9/12, 22:00)
- Τότεναμ - Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)
- Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)
- Μονακό - Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12, 22:00)
- Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)
- Καραμπάγκ - Άγιαξ (10/12, 19:45)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)
- Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)
- Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12, 22:00)
- Μπενφίκα - Νάπολι (10/12, 22:00)
- Γιουβέντους - Πάφος (10/12, 22:00)
- Μπριζ - Άρσεναλ (10/12, 22:00)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)
