Δείτε τη βαθμολογία του Champions League μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής, την θέση του Ολυμπιακού στην κατάταξη και το πρόγραμμα της επόμενης.

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε! Ο Ολυμπιακός παρότι το πάλεψε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 3-4 και ως εκ τούτου το πέρας της αγωνιστικής τον βρίσκει στην 33η θέση της κατάταξης, με τρία ματς να απομένουν.

Στην κορυφή της βαθμολογίας η Άρσεναλ έμεινε μόνη πρώτη αφού επικράτησε της Μπάγερν με 3-1, με την Παρί Σεν Ζερμέν να την ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Στην πεντάδα ανέβηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ Μπαρτσελόνα είναι εκτός 16άδας. Μεγάλη έκπληξη έκανε η Αϊντχόφεν που πέρασε με τεσσάρα από την έδρα της Λίβερπουλ, η οποία έμεινε εκτός της πρώτης 8άδας.

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ 5 (14-1) 15 Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12 Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12 Ίντερ 5 (12-3) 12 Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12 Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10 Τσέλσι 5 (12-6) 10 Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10 Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10 Αταλάντα 5 (6-5) 10 Νιούκαστλ 5 (11-4) 9 Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9 Λίβερπουλ 5 (10-8) 9 Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9 Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8 Τότεναμ 5 (10-7) 8 Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8 Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7 Καραμπάγκ 5 (8-9) 7 Νάπολι 5 (6-9) 7 Μαρσέιγ 5 (8-6) 6 Γιουβέντους 5 (10-10) 6 Μονακό 5 (6-8) 6 Πάφος 5 (4-7) 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6 Μπριζ 5 (8-13) 4 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4 Άιντραχτ 5 (7-14) 4 Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4 Μπενφίκα 5 (4-8) 3 Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3 Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2 Ολυμπιακός 5 (5-13) 2 Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1 Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1 Άγιαξ 5 (1-16) 0

Τα σημερινά αποτελέσματα (26/11)

Πάφος - Μονακό 2-2

Κοπεγάχγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου 3-1

Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3

Σπόρτινγκ - Μπριζ 3-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα 0-3

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στο Champions League

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός (9/12, 17:30)

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)

Ίντερ - Λίβερπουλ (9/12, 22:00)

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ (9/12, 22:00)

Αταλάντα - Τσέλσι (9/12, 22:00)

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)

Μονακό - Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12, 22:00)