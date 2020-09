Σάουθγκεϊτ για Φόντεν-Γκρίνγουντ: «Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, φέρθηκαν αφελώς» (vid)

Ο σάλος που ξέσπασε στην Αγγλία μετά τα «καμώματα» των Φιλ Φόντεν και Μέισον Γκρίνγουντ, οι οποίοι έβαλαν κοπέλες στο ξενοδοχείο της αποστολής της Εθνικής, καλά κρατεί και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τοποθετήθηκε για την πράξη των διεθνών του.

Τόσο ο 20χρονος μέσος της Μάντσεστερ Σίτι όσο και ο 17χρονος ανερχόμενος εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαναν ντεμπούτο με το εθνόσημο στο ματς με την Ισλανδία (πρώτοι παίκτες από τους «αιώνιους» του Μάντσεστερ που το κάνουν παράλληλα μετά το 1992), αλλά η ηλικία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αφελή τους δράση, όπως τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Τριών Λιονταριών.

«Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Φέρθηκαν με αφέλεια, κατανοώ την ηλικία τους, αλλά ολόκληρος ο κόσμος καλείται να αντιμετωπίσει την πανδημία και υπάρχει ευθύνη σε κάθε ηλικιακό γκρουπ ώστε να παίζουν σωστά τον ρόλο τους και να μην διασπείρουν τον ιό. Απολογήθηκαν. Για τα υπόλοιπα, θα πρέπει να πάρουμε όλα τα γεγονότα από την αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγλος τεχνικός, ενώ λίγη ώρα αργότερα πήρε θέση για το ζήτημα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω ανακοίνωσης:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεργάζεται με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και είναι απογοητευμένη με τις πράξεις του Μέισον Γκρίνγουντ γύρω από αυτή την κατάσταση».

Ακόμη πιο αυστηρή ήταν η τοποθέτηση της Μάντσεστερ Σίτι για τον Φόντεν:

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι πράξεις του Φιλ όχι μόνο είναι παντελώς ανάρμοστες. Η συμπεριφορά του όχι μόνο αντιτίθεται άμεσα στους αυστηρούς κανόνες σχετικά με τον Covid-19, αλλά είναι πολύ χαμηλά από τα στάνταρ που χαρακτηρίζουν έναν Άγγλο διεθνή και παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι».

BREAKING: Gareth Southgate reveals Phil Foden and Mason Greenwood have broken Covid guidelines and will be travelling back to England pic.twitter.com/Fnwdq5F3bL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020