Μετά από δυο μήνες απουσίες, ο Έντσο Μαρέκσα επιβεβαίωσε πως ο Κόουλ Πάλμερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο επικείμενο ντέρμπι μεταξύ Τσέλσι και Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Υπομονή... τέλος για τον Κόουλ Πάλμερ! Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός παρέμενε νοκ-άουτ από τον Σεπτέμβριο εξαιτίας ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρούσε στη βουβωνική χώρα, ενώ η επιστροφή του είχε λάβει παράταση, όταν είχε χτυπήσει το δάχτυλό του στο σπίτι του.

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του όριζε πως πιθανότατα ο Πάλμερ δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος για το μεγάλο ματς της Τσέλσι απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αλλά τελικά τα δεδομένα ανατράπηκαν!

Όπως επιβεβαίωσε άλλωστε στις τελευταίες του δηλώσεις ο προπονητής των Μπλε, Έντσο Μαρέσκα, ο Πάλμερ πλέον έχει ξεπεράσει τα προβλήματα και είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου στις 30 Νοεμβρίου.

«Είναι διαθέσιμος. Όλοι είναι χαρούμενοι. Οι συμπαίκτες του επίσης. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κόουλ είναι χαρούμενος, γιατί στο τέλος, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει αγώνες και να κάνει προπονήσεις κάθε μέρα».

Όσο για το μέγεθος της συνεισφοράς που περιμένει από τον Πάλμερ, απάντησε: «Πολύ μεγάλη.. Είναι πιθανότατα ο καλύτερός μας παίκτης. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε. Τώρα πρέπει να του δώσουμε χρόνο να φτάσει στο 100% της ετοιμότητάς του. Έχει κάνει φανταστικά πράγματα στο παρελθόν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα πάει πολύ καλά για αυτόν τον σύλλογο στο μέλλον» κατέληξε.