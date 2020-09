Η Τσεχία «Β» θυμήθηκε τον 36χρονο Χούμπνικ! (pic)

Το είπε και το έκανε. Παρ' ότι αρχικά ο αγώνας της Τσεχίας με την Σκωτία για το Nations League είχε αναβληθεί επειδή όλα τα μέλη της Εθνικής Ανδρών είχαν τεθεί σε καραντίνα λόγω κορονοϊού, οι Τσέχοι το... γύρισαν στη συνέχεια και ανακοίνωσαν ότι θα αγωνιστούν κανονικά το βράδυ της Δευτέρας (07/09, 21:45) στο Όλομουτς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ντάνιντ Χόλουμπεκ συνέθεσε μια αποστολή ανάγκης, η οποία αποτελείται ως επί το πλείστον από παίκτες της Κ21, με μόλις δύο ποδοσφαιριστές να έχουν διεθνείς συμμετοχές.

Πρόκειται για τον 36χρονο αμυντικό Ρόμαν Χούμπνικ (29 συμμετοχές/τρία γκολ), ο οποίος είχε κληθεί τελευταία φορά το... 2016, αλλά και τον επιθετικό Στάνισλαβ Τεκλ, ο οποίος είχε μόλις πέντε συμμετοχές, με την τελευταία προ διετίας.

Εφόσον αγωνιστεί, ο 17χρονος μέσος Άνταμ Κάραμπεκ θα γίνει ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Τσεχίας, σπάζοντας το ρεκόρ που έκανε την Παρασκευή (04/09), στην εκτός έδρας νίκη επί της Σλοβακίας (3-1), ο Άνταμ Χλόζεκ.

Στο μεταξύ, ματαιώθηκε το φιλικό της Τσεχίας Κ19 με την αντίστοιχη της Πολωνίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για αύριο (07/09), επειδή δύο μέλη του τεχνικού τιμ της Τσεχίας βρέθηκαν θετικά στον ιό Covid-19.

The squad for Monday's UEFA Nations League match was confirmed during the pre-match press conference recently by the coach David Holoubek (@HOLAS8). pic.twitter.com/c4ndxvGqml

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) September 6, 2020