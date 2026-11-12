Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC και τις αναμετρήσεις του Nations League.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Nations League να ξεκινά και τη Euroleague να συνεχίζεται.

Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ από τις ελληνικές ομάδες, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube. Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα την Ντουμπάι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Τζάμπολ στις 21:15, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Μακάμπι κοντράρεται με τη Χάποελ (21:05, Nova Sports 3), η Βαλένθια με την Μπάγερν Μονάχου (21:30, Nova Sports start), την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο με τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 5) και στις 22:00 η Ρεάλ τίθεται αντιμέτωπη με τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 4).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης δείτε όλα τα αποτελέσματα, το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet.

Στο ποδόσφαιρο, αρχίζει η 5η αγωνιστική του Nations League με οκτώ παιχνίδια. Από αυτά ξεχωρίζει το Τουρκία - Βέλγιο (19:00, Nova Sports 2), το Αγγλία - Κροατία (21:45, Nova Sports Premier League) και το Ιταλία - Γαλλία (21:45, Alpha TV, Nova Sports 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας