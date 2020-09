Η είδηση κρούσματος κορονοϊού στις τάξεις της Τσεχίας μετά τη νίκη επί της Σλοβακίας στην πρεμιέρα του Nations League οδήγησε σε πρώτο χρόνο στην αναβολή του αγώνα κόντρα στη Σκωτία.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε πως το ματς τελικά θα διεξαχθεί κανονικά βάσει προγράμματος την προσεχή Δευτέρα (7/9, 21:45), με τους ιθύνοντες των Τσέχων να έρχονται σε συμφωνία με τους εκπροσώπους της UEFA για να χρησιμοποιήσουν μέλη της ομάδας Νέων, από τη στιγμή που όλα τα μέλη της Ανδρών τέθηκαν σε καραντίνα.

ANNOUNCEMENT:

Monday's Nations League match between the Czech Republic and Scotland will go ahead as planned after negotiations between the Czech FA and UEFA representatives.

Czech team will consist from new players and staff members.

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) September 5, 2020