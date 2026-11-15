Μάλλον αξίζει να είναι στην εθνική Κροατίας: Η γκολάρα του Μάγερ κόντρα στην Τσεχία!

Ο Λόβρο Μάγερ βρήκε δίχτυα απέναντι στην Τσεχία, διαμορφώνοντας το 2-1 στην 6η αγωνιστική του Nations League (15/11).

Η Κροατία υποδέχθηκε την Τσεχία στην 6η αγωνιστική του Nations League, με τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ να βάζει την τελευταία στιγμή το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Ο 28χρονος χαφ της Ένωσης βρήκε δίχτυα στο 87ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας τη νίκη στην εθνική του ομάδα λίγα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα. Έχοντας πατήσει περιοχή, εξαπέλυσε ένα άπιαστο σουτ στη γωνία του Αντονίν Κίνσκι, φτάνοντας τα 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Χβάρτσκα.

Θυμίζουμε ότι σε αυτο το break κλήθηκε στην εθνική της Κροατίας εκτάκτως, μιας και ο Λούκα Σούσιτς ταλαιπωρείται από ίωση. Ο Μάγερ δεν βρισκόταν στα πλάνα του ομοσπονδιακού του τεχνικού και σε πολλές περιπτώσεις έχει παραγκωνιστεί από τον Σλάβεν Μπίλιτς, που είτε δεν τον συμπεριλάμβανε στις κλήσεις του, είτε δεν του έδινε χρόνο συμμετοχής.

Δείτε το γκολ του άσου της ΑΕΚ