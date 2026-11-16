Με 4 αλλαγές ξεκινά την Ελλάδα απέναντι στη Σερβία ο κόουτς Γιοβάνοβιτς. Βασικοί ο Μανδάς κάτω από τα δοκάρια, Κουλιεράκης στην άμυνα και Δουβίκας ως φορ.

Με 4 διαφοροποιήσεις σχετικά με το 7-0 στο Ολλανδία - Ελλάδα ξεκινά τον αγώνα με τη Σερβία ο Γιοβάνοβιτς. Άρα έχουμε και λέμε: Μανδάς κάτω από τα δοκάρια, Κουλιεράκης δίπλα στον Μαυροπάνο, Ζαφείρης στο κέντρο και Δουβίκας ως φορ. Η διάταξη της Ελλάδας: Μανδάς γκολκίπερ, άμυνα με Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα, κέντρο με Ζαφείρη και Ανδρούτσο και πίσω από τον φορ Δουβίκα τριάδα με Καρέτσα, Παυλίδη και Τζόλη.

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε συνολικά σε κάποιες αλλαγές στην αποστολή σε σχέση με τον αγώνα με τους «Οράνιε», αφού για το αποψινό ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του συνολικά τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους τραυματίες Κουρμπέλη και Ιωαννίδη. Για λόγους τακτικής έμειναν εκτός οι Κυζιρίδης και Σάλιακας.

Ο πάγκος: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουτσουπιάς, Μασούρας, Τεττέη, Μπακασέτας, Χατζηδιάκος, Κωστούλας, Γιαννούλης και Τριάντης.