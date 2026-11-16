Ο σπουδαίος Ρομέλου Λουκάκου ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Βελγίου, έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας.

Φινάλε στην παρουσία του στην Εθνική ομάδα του Βελγίου έβαλε επίσημα τη Δευτέρα (16/11) ο Ρομέλου Λουκάκου, με ανάρτηση στα προσωπικά του social media.

Ο υψηλόσωμος φορ υπηρέτησε τη φανέλα με το εθνόσημο για 16 χρόνια και άφησε το δικό του... στίγμα, αφού με 94 γκολ αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της χώρας.

Στην ανάρτησή του, ο 33χρονος ευχαρίστησε άπαντες και τόνισε πως είναι απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή του (σσ να σταματήσει). Συνολικά, κατέγραψε 135 παιχνίδια (94 γκολ, 20 ασίστ) με τελευταίο του να είναι εκείνο κόντρα στη Γαλλία, στις 5 του περασμένου Οκτώβρη.

Αναλυτικά:

Αυτά τα 16 χρόνια έδωσα ό,τι είχα για την εθνική ομάδα… βίωσα κάθε πιθανό συναίσθημα…

Έπαιξα με εκπληκτικούς συμπαίκτες, στους οποίους θα είμαι πάντα ευγνώμων.

Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους… θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που με πίεσαν και με εμπιστεύτηκαν για να βοηθήσω την ομάδα… ήταν μια υπέροχη διαδρομή και απόλαυσα κάθε στιγμή.

Στους φιλάθλους του Βελγίου, σας ευχαριστώ για τη στήριξη που προσφέρατε στην ομάδα μας… είμαι περήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα και 3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα…

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές.

Είμαι απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή μου να σταματήσω εδώ.

Ήταν υπέροχα.

Ήταν απολαυστικά.

Νιώθω ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ.