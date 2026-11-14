Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (14/11), με δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά και πόλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται φυσικά οι αναμετρήσεις της GBL, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, την Καρδίτσα να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, ενώ παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Σλοβακία, για τα προκριματικά του EuroBasket γυναικών του 2027.

Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις του Nations League, με το Πορτογαλία - Δανία να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα την Παρτίζαν σε μία ιδιαίτερη φιλική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεσπόζει στη Volley League ανδρών, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επίσης το Ολυμπιακός - Άρης για τη Volley League γυναικών και το Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο για την Α1 πόλο ανδρών.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας