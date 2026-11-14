Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Πορτογαλία-Δανία και το Ελλάδα - Σλοβακία
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (14/11), με δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά και πόλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται φυσικά οι αναμετρήσεις της GBL, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, την Καρδίτσα να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, ενώ παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Σλοβακία, για τα προκριματικά του EuroBasket γυναικών του 2027.
Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις του Nations League, με το Πορτογαλία - Δανία να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα την Παρτίζαν σε μία ιδιαίτερη φιλική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεσπόζει στη Volley League ανδρών, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επίσης το Ολυμπιακός - Άρης για τη Volley League γυναικών και το Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο για την Α1 πόλο ανδρών.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Έξετερ - Τσέλτεναμ (14:30, Magenta Sports 1)
- Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Κόσοβο - Ισραήλ (16:00, Nova Sports 1)
- ΠΑΟΚ - Παρτίζαν (16:45, OPEN)
- Τότεναμ - Έβερτον (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας (17:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Καρδίτσα - ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
- Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής (17:30, ΣΠΟΡ FM TV 3)
- Ολυμπιακός - Άρης (19:00, MEGA)
- Νορβηγία - Ουαλία (19:00, Nova Sports Prime)
- Γεωργία - Ουγγαρία (19:00, Nova Sports 2)
- Ελλάδα - Σλοβακία (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Φλίτγουντ Τάουν - Τρανμίρ (19:30, Magenta Sports 1)
- Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (21:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Πορτογαλία - Δανία (21:45, Nova Sports Prime, Alpha)
- Βόρεια Ιρλανδία - Ουκρανία (21:45, Nova Sports Start)
- Αυστρία - Ιρλανδία (21:45, Nova Sports 4)
- Ρουμανία - Πολωνία (21:45, Nova Sports 3)
- Σουηδία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (21:45, Nova Sports 2)
- Μπανταλόνα - Ρεάλ Σαραγόσα (22:00, Magenta Sports 6)
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