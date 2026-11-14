Η συνέντευξη Τύπου - αστραπή του Γιοβάνοβιτς μετά το 7-0: «Θα υποστούμε τις συνέπειες»

Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 7-0 στο Ολλανδία - Ελλάδα δεν διήρκησε ούτε 2 λεπτά στο σύνολό της.

Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ήταν σε διάρκεια ούτε 2 λεπτά στο σύνολο (είναι από το 1.29 έως το 3.19 του βίντεο). Ο έμπειρος κόουτς της Εθνικής μας ομάδας δέχθηκε μία ερώτηση και απάντησε ως εξής: «Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι. Είμαστε ακόμα όλοι μας, όχι ακριβώς σοκαρισμένοι, αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι το πιο ευχάριστο. Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά.

Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα. Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με τη Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο - τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με τη Σερβία».