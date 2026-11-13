Ολλανδία: Η ενδεκάδα κόντρα στην Ελλάδα

Γιάννης Πολιάς
Ολλανδία: Η ενδεκάδα κόντρα στην Ελλάδα

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Δείτε την ενδεκάδα της Ολλανδίας για το ματς με την Ελλάδα.

Η Ολλανδία φιλοξενεί την Εθνική μας ομάδα σε κρίσιμο ματς για την πέμπτη αγωνιστική της League A του Nations League, με τις ενδεκάδες των δύο αντιπάλων να γίνονται γνωστές. Ο Τσάβι επέλεξε σχηματισμό 4-3-3, με τους Χάκπο, Σάμερβιλ και Μάλεν να ηγούνται της επιθετικής γραμμής των Οράνιε.

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας

Φερμπρούχεν - Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν Ντε Φεν, Φαν Χέκε- Ρέιντερς, Ντε Γιόνγκ, Φέρμαν - Χάκπο, Σάμερβιλ, Μάλεν

@Photo credits: Associated Press
     

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