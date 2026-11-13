Με επιθετικό δίδυμο τους Ιωαννίδη και Παυλίδη οι επιλογές ενεδεκάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με την Ολλανδία (21.45μμ, live στο Gazzetta).

Μπροστά ως δίδυμο επελέγη ξανά το Ιωαννίδης - Παυλίδης ενώ οι Κουρμπέλης και Ανδρούτσος χρίστηκαν βασικοί στον άξονα της Ελλάδας, παρότι ο πρώτος ήταν αμφίβολος μέχρι τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού.

Ο σχηματισμός της Ελλάδας: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με Ανδρούτσο - Κουρμπέλη και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Τζόλης και Καρέτσας. Δίδυμο μπροστά οι Ιωαννίδης - Παυλίδης.

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