Ολλανδία - Ελλάδα: Οι 11 εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς
Μπροστά ως δίδυμο επελέγη ξανά το Ιωαννίδης - Παυλίδης ενώ οι Κουρμπέλης και Ανδρούτσος χρίστηκαν βασικοί στον άξονα της Ελλάδας, παρότι ο πρώτος ήταν αμφίβολος μέχρι τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού.
Ο σχηματισμός της Ελλάδας: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με Ανδρούτσο - Κουρμπέλη και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Τζόλης και Καρέτσας. Δίδυμο μπροστά οι Ιωαννίδης - Παυλίδης.
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