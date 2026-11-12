Ο Δημήτρης Κουρμπέλης προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό παραμονή του αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία και η συμμετοχή του θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή.

Με ένα ευχάριστο νέο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τον κομβικό εκτός έδρας αγώνα με την Ολλανδία, για την 5η αγωνιστική του Nations League. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, καθώς ο εκ των αρχηγών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό.

Ο διεθνής μέσος του Αστέρα AKTOR υπέστη το περασμένο Σάββατο ένα διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καλαμάτα, όμως πλέον ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και κατάφερε παραμονή του αγώνα με τους Οράνιε να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης.

🇬🇷 Η προπόνηση της Εθνικής μας για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Ολλανδία! https://t.co/L30XTlzH6u — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 12, 2026

Η συμμετοχή του έμπειρου χαφ θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή και μένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη διαχείριση του.