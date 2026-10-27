Ενεπλάκησαν και οι δύο σε υπόθεση με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον COVID-19, ωστόσο οι Γκρανίτ Τσάκα και Μπριλ Εμπολό, επιστρέφουν ξανά για λογαριασμό της Εθνικής Ελβετίας.

Στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ελβετίας, Μουράτ Γιακίν, τίθενται ξανά οι Γκρανίτ Τσάκα και Μπριλ Εμπολό, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο, για χρήση πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού του COVID-19.

Ωστόσο, η Ελβετική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ανακοίνωσε ότι αμφότεροι μπορούν να συμπεριληφθούν στις επιλογές της εθνικής ομάδας για τις δύο αναμετρήσεις του Nations League τον Νοέμβριο.

«Είμαι χαρούμενος για άλλη μια φορά που μπορώ να κάνω τις επιλογές μου χωρίς περιορισμούς για τους αγώνες του Νοεμβρίου», δήλωσε ο προπονητής της Ελβετίας, Μουράτ Γιακίν.

Η Ελβετία βρίσκεται στην πρώτη θέση της League B για το Nations League, έχοντας διαφορά πέντε βαθμών από τη δεύτερη Σλοβενία. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει την άνοδο και να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.