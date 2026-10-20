Ανακοίνωσε Γιαλτσίν η Τουρκία
Ο 53χρονος τεχνικός, με θητεία σε πολλούς συλλόγους της πατρίδας του, διαδέχεται τον Ιταλό Βιντσέντζο Μοντέλα και στόχος του να οδηγήσει ξανά την Τουρκία στις επιτυχίες. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Μπεσίκτας, την οποία κοούτσαρε έως τον περασμένο Μάιο. Η τουρκική ομοσπονδία συμφώνησε μαζί του για συμβόλαιο τεσσάρων ετών. «Ευχόμαστε στον Γιαλτσίν κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο και ελπίζουμε η απόφαση αυτή να φέρει τύχη στη χώρα και στην εθνική μας ομάδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.
Ως ποδοσφαιριστής, ο πρώην μέσος μέτρησε 37 συμμετοχές με την εθνική από το 1994 έως το 2003 και έπαιξε σε δύο τελικές φάσεις Euro. Φόρεσε τις φανέλες και των τριών μεγάλων της Κωνσταντινούπολης: Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ως προπονητή ήρθαν με την Μπεσίκτας, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ το 2021.
Στο Μουντιάλ των ΗΠΑ η Τουρκία τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της, πίσω από τους οικοδεσπότες, την Αυστραλία και την Παραγουάη. Στον 1ο όμιλο της League A του Nations League γνώρισε τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια: 0-1 από τη Γαλλία, 1-4 και 1-3 από την Ιταλία και 0-3 από το Βέλγιο. Μάλιστα, ο Γιαλτσίν θα κάνει ντεμπούτο στις 12 Νοεμβρίου, απέναντι στο Βέλγιο.
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