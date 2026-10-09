Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τουρκίας αποτελεί ο Βιντσέντσο Μοντέλα, με τον Ιταλό να πληρώνει το μάρμαρο για την απογοητευτική πορεία της ομάδας σε Μουντιάλ και Nations League.

Βιντσέντσο Μοντέλα κι εθνική Τουρκίας θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από τρία χρόνια συνεργασίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας αποφάσισε να απομακρύνει τον Ιταλό τεχνικό από τον πάγκο της ομάδας και πλέον έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες για την αντικατάστασή του.

Ο Μοντέλα είχε βρεθεί σε δυσμενή θέση μετά τον πρώιμο αποκλεισμό των Τούρκων από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του πέρα από τη φάση των ομίλων και όλοι μαζί ετοίμασαν από πολύ νωρίς την βαλίτσα της επιστροφής.

Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα ούτε και στο Nations League, μιας και η Τουρκία μέτρησε τέσσερις ήττες στη σειρά και περιορίστηκε στην τελευταία θέση ενός απαιτητικού ομίλου, παρέα με Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο.

Η Ομοσπονδία πάντως δεν συγκινήθηκε από την δύσκολη αποστολή που είχε μπροστά του ο Ιταλός και αποφάσισε να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία, μετά το πέρας των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών του Nations League.