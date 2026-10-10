Η Τουρκία έχει μπροστά της ένα σημαντικό δίλλημα, μετά την αποχώρηση του Βιντσέντσο Μοντέλα από τον πάγκο της ομάδας, με τους Αρντά Τουράν και Φατίχ Τερίμ να είναι οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες.

Η απομάκρυνση του Βιντσέντσο Μοντέλα από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Τουρκίας δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς μετά την απογοητευτική πορεία της χώρας τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλου του καλοκαιριού, όσο και στους αγώνες του Nations League, η απόλυση του ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη.

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF), εξετάζει τώρα τους επικρατέστερους υποψήφιους για την κενή αυτή θέση, αν και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της φέρονται να έχουν διαφορετικές απόψεις για το ποιος θα πρέπει να αναλάβει τα ηνία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του δημοσιογράφου, Tayfun Akkaya, οι Αρντά Τουράν και Φατίχ Τερίμ είναι τα δύο φαβορί για να αντικαταστήσουν τον Ιταλό τεχνικό.

Ο πρώην Τούρκος διεθνής ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Έγιουπσπορ, προτού μετακομίσει στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ουκρανίας και παράλληλα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια, Κρίσταλ Πάλας και τώρα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την θέση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

🚨🚨| JUST IN: Arda Turan is set to become the new Turkey National Team 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇. 👀🇹🇷 [@NicoSchira] https://t.co/u0H3nc7zaJ — CentreGoals. (@centregoals) October 9, 2026

Από την άλλη, ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού έχει αναδειχθεί ως ένας ακόμη εξέχων υποψήφιος για τη θέση αυτή, με αυτούς μέσα από την ομοσπονδία που τον πρότειναν, να βασίζονται στην εμπειρία του και στο γεγονός πως γνωρίζει καλά την δουλειά αυτη. Μάλιστα, αν ο Τερίμ εν τέλει επιλεχθεί, αυτή θα είναι η τέταρτη του θητεία στον πάγκο της Τουρκίας.

Arda Turan or Fatih Terim? Two prominent names have emerged as potential replacements for Vincenzo Montella as Türkiye’s national team coach, with Turkish Football Federation reportedly divided over who should take charge https://t.co/onN0cY44Ct — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 10, 2026

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της TFF φέρεται να παραμένει διχασμένο σχετικά με τους δύο υποψηφίους, με διαφορετικές απόψεις για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η εθνική ομάδα μετά την αποχώρηση του Μοντέλα.