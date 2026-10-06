Μαρίν: «Άλλη μία στενάχωρη βραδιά για όλη τη Ρουμανία»

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Ρουμανία, με τον Μαρίν να τονίζει πως η εικόνα αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική για την ομάδα.

Η Ρουμανία συνεχίζει να αναζητά την πρώτη της νίκη στο Nations League, με τον Ραζβάν Μαρίν να μην κρύβει την απογοήτευσή του μετά την ήττα της ομάδας του, αυτή τη φορά από τη Σουηδία (1-0).

Με γκολ του Γίοκερες στο 13' η Ρουμανία ηττηθηκε στην εντός έδρα αναμέτρηση και ο παίκτης της ΑΕΚ αγωνίστηκε για 69 λεπτά. Μετά το τέλος του ματς ο 30χρονος χαφ σε δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε μεταξύ άλλων ότι η εικόνα δεν είναι αντιπροσωπευτική.

«Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Άλλη μία στενάχωρη βραδιά, τόσο για την ομάδα όσο και για όλη τη Ρουμανία. Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και είχαμε την κατοχή, αλλά για ακόμη μία φορά δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Η Σουηδία δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όμως κατάφερε να σκοράρει»,ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια τόνισε πως χρειάζεται σκληρή δουλεία για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα: «Τον Νοέμβριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά όλα όσα έγιναν και να αναλύσουμε τα λάθη μας. Πρέπει να καταλάβουμε γρήγορα τι ζητάει από εμάς ο προπονητής και να το εφαρμόσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω κάποια συγκεκριμένη εξήγηση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά και να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα».

Τέλος λόγος έγινε και για τον τεχνικό της Ρουμανίας, με τον παίκτη της Ένωσης να τονίζει πως επιθυμεί ο Χάτζι να μείνει στον πάγκο της Ρουμανίας: «Θέλω να συνεχίσει. Ξέρω ότι κι εκείνος θέλει να δουλέψει μαζί μας. Είναι ένας δύσκολος δρόμος και δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να μείνουμε μαζί και να είμαστε ενωμένοι. Ξέρουμε τι θέλει από εμάς: επιθετικό ποδόσφαιρο, κατοχή και μεγαλύτερη συνέπεια όταν χάνουμε την μπάλα. Εκεί θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε τα περισσότερα προβλήματα στα τελευταία παιχνίδια».