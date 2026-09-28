Ο Γκεόργκε Χάτζι αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Ράζβαν Μαρίν της ΑΕΚ από το αποψινό ματς της Ρουμανίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Χωρίς τον Ράζβαν Μαρίν θα υποδεχθεί απόψε (21:45-NovaSports Start) η Ρουμανία την Βοσνία Ερζεγοβίνη για την 2η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας του Nations League. Στο πρώτο ματς εκείνοι είχαν ηττηθεί με 2-1 από την Σουηδία.

Ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας, Γκεόργκε Χάτζι αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στην αποστολή για το ματς αυτό τον μέσο της ΑΕΚ και ακόμη οκτώ ποδοσφαιριστές ενώ έξι εξ' αυτών είχαν ξεκινήσει βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι.

Μαζί με τον Μάριν, εκτός έμειναν οι Ντραγκούσιν, Ράτσιου, Μπάνκου, Μαν, Ιάνις Χάτζι (γιος του προπονητή και θρύλου του ρουμανικού ποδοσφαίρου), Μάριους Μάριν, Οπρούτ και Ρατσοβιτάν.

Η αποστολή της Ρουμανίας για το ματς με τη Βοσνία

Τερματοφύλακες: Ι. Ράντου, Χίντριχ, Β. Κοζοκάρου

Αμυντικοί: Στράτα, Μ. Ίλιε, Κούμπις, Γκίτσα, Μπόρζα, Μπούρκα, Εϊσάτ

Μέσοι: Τ. Μπαλούτσα, Τσικαλντάου, Στάντσιου, Σκρέτσιου, Τσίρτζαν, Ντ. Ματέι, Ολάρου, Μορουτσάν, Β. Ντραγκομίρ

Επιθετικοί: Φ. Τανάσε, Λ. Μουντεάνου, Μπιρλιγκέα, Μιχαΐλα