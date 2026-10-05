Ο Γιούργκεν Κλοπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές στα... δοκιμαστικά του Nations League, όμως τα αποτελέσματα στη «Μάνσαφτ» έχουν προκαλέσει κριτική για τις επιλογές του.

Η προσγείωση του Γιούργκεν Κλοπ στη νέα πραγματικότητα της Γερμανίας δεν ήταν ακριβώς ομαλή. Το 0-0 στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον φτωχό απολογισμό των τεσσάρων πρώτων αγώνων, έφερε τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών αντιμέτωπο με την κριτική. Στην πατρίδα του, οι πρώτες γκρίνιες και οι αποδοκιμασίες έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, υπενθυμίζοντας στον Γερμανό τεχνικό ότι το όνομα και η λάμψη του δεν αρκούν για να αλλάξουν άμεσα μια ομάδα που αναζητά ακόμη την ταυτότητά της.

Οι πρώτες εβδομάδες στον πάγκο της Γερμανίας ολοκληρώθηκαν και μαζί τους ένας μεγάλος κύκλος δοκιμών. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε συνολικά 43 ποδοσφαιριστές σε τέσσερα παιχνίδια, γνωρίζοντας μόλις μία νίκη, όμως ο βασικός στόχος του δεν ήταν εξαρχής μόνο τα αποτελέσματα. Ήθελε να αποκτήσει εικόνα για το υλικό που διαθέτει και, κυρίως, να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο που έχει στο μυαλό του. Η πρώτη διαπίστωση είναι πως η Γερμανία δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποκάλυψε μια ομάδα χωρίς ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και ο Κλοπ χρειάζεται χρόνο για να διορθώσει αυτή την εικόνα. Η μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια δεν αποτελεί εντυπωσιακό απολογισμό, όμως οι εμφανίσεις σταδιακά έδειξαν μεγαλύτερη ένταση και καλύτερη εφαρμογή των ιδεών του. Το στοιχείο που αρχίζει να ξεχωρίζει είναι το Gegenpressing. Η άμεση πίεση μετά την απώλεια της μπάλας αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Κλοπ και ιδιαίτερα στο παιχνίδι με την Ελλάδα η Γερμανία έδειξε ότι μπορεί να το εφαρμόσει σε υψηλό επίπεδο.

Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: κλέψιμο της μπάλας ψηλά και άμεση μετατροπή της κατοχής σε επίθεση, πριν προλάβει ο αντίπαλος να οργανωθεί. Παράλληλα, ο Κλοπ φαίνεται να έχει ήδη καταλήξει στον ρόλο του Φλόριαν Βιρτς. Στο 4-3-3 και με μεγαλύτερη ελευθερία από την αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο νεαρός παίκτης των Reds μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο τη δημιουργικότητα και την εκρηκτικότητά του. Οι εμφανίσεις του έδειξαν πως μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Γερμανίας. Το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα του δεν έχει ακόμη αρκετούς ποδοσφαιριστές που να αποδίδουν σταθερά σε επίπεδο παγκόσμιας κλάσης. Ο Μουσιάλα, ο Χάβερτς, ο Σλότερμπεκ και ο Τερ Στέγκεν αντιμετώπισαν προβλήματα, ενώ η παρουσία τους θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες. Ο Κλοπ καλείται επομένως να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα έχει βάθος και δεν θα εξαρτάται από μεμονωμένες προσωπικότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Τζόσουα Κίμιχ. Ο Κλοπ δεν φαίνεται να τον αντιμετωπίζει ως δεξί μπακ, αλλά αποκλειστικά ως μέσο. Ωστόσο, η απουσία του απέναντι στη Σερβία και η εμφάνιση του Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς έφεραν ένα νέο ερώτημα: όχι πλέον σε ποια θέση θα παίζει ο Κίμιχ, αλλά αν το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλει ο νέος προπονητής. Ανοιχτή παραμένει και η θέση του τερματοφύλακα. Ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν παραμένει προσωρινά το Νο1, όμως ο Γιόνας Ούρμπιχ κέρδισε σημαντικούς πόντους με τις εμφανίσεις του, κρατώντας δύο φορές ανέπαφη την εστία του και πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις στην Ελλάδα.

Στην πρώτη περίοδο μετά τον Μάνουελ Νόιερ, η μάχη για τη θέση κάτω από τα δοκάρια είναι πιο ανοιχτή από ποτέ. Το πρώτο «κάστινγκ» έφερε επίσης στο προσκήνιο νέα πρόσωπα. Ο Φίλιπ Τρόι έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Ντέρι Σέρχαντ ξεχώρισε στην επίθεση. Μαζί με τον Ούρμπιχ, αποτελούν παίκτες που είναι πιθανό να παραμείνουν στο πλάνο του Κλοπ. Τον Νοέμβριο, όμως, το σκηνικό αλλάζει. Από τους 43 ποδοσφαιριστές θα πρέπει να επιλεγούν περίπου 24 και πλέον οι αποφάσεις θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Ο Κλοπ θα πρέπει να κρίνει αν οι πιο έμπειροι, όπως ο Τα και ο Γκνάμπρι, εξακολουθούν να προσφέρουν περισσότερα από τους νεότερους ανταγωνιστές τους και αν, κυρίως, μπορούν να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο που θέλει να εφαρμόσει.

Ταυτόχρονα, τα επόμενα παιχνίδια με τη Σερβία και την Ολλανδία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για πειράματα. Η Γερμανία έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς σε τέσσερις αγώνες και η πορεία της στο Nations League παραμένει ανοιχτή. Τα αποτελέσματα, μάλιστα, μπορούν να επηρεάσουν και τη θέση της στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Ο Κλοπ, λοιπόν, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση έχοντας αποκτήσει πολύτιμες απαντήσεις. Ωστόσο, η Γερμανία δεν χρειάζεται μόνο νέο αέρα, αλλά να αποκτήσει ξανά συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα του Κλοπ.