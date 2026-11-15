Το Μαυροβούνιο ολοκλήρωσε την πορεία του στο Nations League με επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Κύπρου, πανηγυρίζοντας με στόμφο την άνοδο στη League B. Στα μπαράζ ανόδου οι Κύπριοι.

Μέσω μπαράζ θα διεκδικήσει την άνοδο στη League B η Κύπρος, η οποία πάντως στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου γεύτηκε βαριά ήττα με 4-1 από το Μαυροβούνιο που είχε εξασφαλίσει ήδη τον απευθείας προβιβασμό. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Όσμαλιτς στο 5΄για το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου, όμως η Κύπρος ισοφάρισε γρήγορα στο β΄μέρος με εύστοχο πέναλτι του Πίττα.

Αυτό που ακολούθησε, ωστόσο, ήταν μονόλογος των Μαυροβούνιων. Στο 58΄ο Βούκοτιτς έγραψε το 2-1, ενώ εννιά λεπτά αργότερα ο Κρστόβιτς χτύπησε για το 3-1. Ο ίδιος παίκτης πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα στο 83΄για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα Λετονία και Αρμενία έμειναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να τερματίζουν στην τελευταία θέση του ομίλου. Καμιά τους πάντως δεν κινδυνεύει να πέσει στη League D, μιας και από το επόμενο τουρνουά το Nations League θα χωρίζεται σε τρεις - κι όχι τέσσερις - μεγάλες κατηγορίες (League A, League B, League C).

Αποτελέσματα

Κύπρος - Μαυροβούνιο 1-4

1-4 Λετονία - Αρμενία 0-0

Τελική Βαθμολογία