Η Εθνική ομάδα δίνει ξανά ραντεβού τον Νοέμβριο για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Σερβία.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρώτο μεγάλο κενό για τις Εθνικές ομάδες και μάλιστα αήττητη! Έδωσε τέσσερα ματς σε έντεκα μέρες για τον β' όμιλο της Α' κατηγορίας του Nations League και το επόμενο ραντεβού είναι τον Νοέμβριο.

Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει πρώτα την Ολλανδία εκτός έδρας και θα ολοκληρώσει τα παιχνίδια της εντός έδρας με τη Σερβία. Η Εθνική θα παίξει με τους «οράνιε» στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου και το ματς θα ξεκινήσει στις 21:45.

Σ' αυτό τη διοργάνωση η Ελλάδα θα δώσει έναν ακόμα αγώνα εκτός Αττικής. Έτσι, μετά τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, αυτή τη φορά θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Το ματς στον Βόλο θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσει επίσης στις 21:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League



1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Ολλανδία - Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα 0-1

Σερβία - Ολλανδία 1-2

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία 0-0

Ολλανδία - Σερβία 2-1

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)