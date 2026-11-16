Η Ελβετία προβιβάστηκε στη League A επικρατώντας 4-0 της Σκωτίας, ενώ η Σλοβενία νίκησε 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία. Στη League C, Ισλανδία και Σλοβακία κατάφεραν να ανέβουν, ενώ η Εσθονία και Νησιά Φερόε εξασφάλισαν μια θέση στα μπαράζ ανόδου.

Αυλαία στη φάση των ομίλων του UEFA Nations League, με την 6η αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα (16/11). Η Ελβετία πανηγύρισε την άνοδο στη League A με 4-0 επί της Σκωτίας, ενώ Ισλανδία (3-0 το Λουξεμβούργο) και Σλοβακία (2-2 με το Καζακστάν) ανέβηκαν στη League B. Στα μπαράζ προκρίθηκαν η Εσθονία (2-1 κόντρα στη Βουλγαρία) και τα Νησιά Φερόε (1-0 τη Μολδαβία). Τέλος, η Σλοβενία νίκησε 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία κι έμεινε στη 2η θέση του ομίλου της στη League B.

League B - 5ος όμιλος

Η Ελβετία κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και να προβιβαστεί στη League A του Nations League. Επικράτησαν 4-0 της Σκωτίας, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση του γκρουπ. Ο Φέργκιουσον στάθηκε άτυχος καθώς είχε ένα αυτογκόλ στο 22', ενώ στη συνέχεια, οι Μποτέλι (47'), Σάντσες (51') και Αμντούνι (89') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της σε αυτό το break και η Σλοβενία. Η ομάδα του Άνταμ Τσέριν επικράτησε με 3-0 της Βόρειας Μακεδονίας του Ραστόντερ κι έμεινε στη 2η θέση της κατάταξης. Το σκορ άνοιξε ο Στρουμ στο 29', στο 66' ο Ζεκ σημείωσε το δεύτερο γκολ του ματς και στο 90+1' ο Στουρμ ήρθε για να διπλασιάσει τα τέρματαά του και να σφραγίσει τη νίκη.

Αποτελέσματα

Βόρεια Μακεδονία - Σλοβενία 0-3

Ελβετία - Σκωτία 4-0

Τελική βαθμολογία

1. Ελβετία 16

2. Σλοβενία 11

3. Σκωτία 7

4. Βόρεια Μακεδονία 0



League C - 4ος Όμιλος

Στην κορυφή του ομίλου τερμάτισε η Ισλανδία, η οποία διέλυσε με 3-0 το Λουξεμβούργο και ανέβηκε στη League B. Οι γηπεδούχοι έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Γουίλουμσον (25΄) και Γκούντγιονσεν (37΄) για ένα ένατο 2-0 στο πρώτο 45λεπτο. Τη νίκη σφράγισε ο Ελέρτσον στο 50΄για το τελικό 3-0. Μια θέση στα μπαράζ ανόδου, από την άλλη, θα έχει η Εσθονία, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με νίκη 2-1 επί της Βουλγαρίας. Ο Κριστάλ τους έβαλε μπροστά στο σκορ στο 8΄, προτού ο Κοβάτσεφ ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 60΄ωστόσο ο Πάλουμετς υπέγραψε τη νίκη με 2-1 απέναντι στους Βούλγαρους, οι οποίοι τερμάτισαν τρίτοι.

Αποτελέσματα

Ισλανδία - Λουξεμβούργο 3-0

Εσθονία - Βουλγαρία 2-1

Τελική βαθμολογία

1. Ισλανδία 14 (15-1)

2. Εσθονία 12 (5-2)

3. Βουλγαρία 4 (4-12)

4. Λουξεμβούργο 3 (2-11)

League C - 3ος Όμιλος

Η Σλοβακία είχε κλειδώσει από νωρίτερα την άνοδο στη League B και την τελευταία αγωνιστική περιορίστηκε σε ένα αδιάφορο 2-2 στην έδρα του Καζακστάν. Οι Καζάκοι προηγήθηκαν με τον Τσεσνόκοφ στο 29΄, προτού οι Σλοβένοι ισοφαρίσουν με τον Μπόζενικ στο 56΄. Δέκα λεπτά αργότερα το Καζακστάν πήρε ξανά το προβάδισμα με γκολ του Βορογκόφσκι, αλλά στις καθυστερήσεις ο Καπράλικ ντύθηκε σκόρερ για το τελικό 2-2.

Με την πρώτη τους νίκη στον όμιλο ολοκλήρωσαν την παρουσία τους τα Νησιά Φερόε, τα οποία λύγισαν με 1-0 τη Μολδαβία και θα διεκδικήσουν την άνοδο στη League B μέσω των μπαράζ. Το γκολ της νίκης σημειώθηκε από τον Σάμουελσεν στο 24΄.

Αποτελέσματα

Καζακστάν - Σλοβενία 2-2

Νησιά Φερόε - Μολδαβία 1-0

Τελική Βαθμολογία

1. Σλοβακία 12 (13-6)

2. Νησιά Φερόε 8 (8-7)

3. Μολδαβία 7 )5-10)

4. Καζακστάν 3 (8-11)