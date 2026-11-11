Ο Μάνουελ Ακάντζι παραδέχτηκε πως ανυπομονεί για την κυκλοφορία του νέου Grand Theft Auto.

Εκατομμύρια κόσμου περιμένουν πώς και πώς να φτάσει η 19η Νοεμβρίου προκειμένου να μπορέσουν επιτέλους να παίξουν το νέο Grand Theft Auto και ο Μάνουελ Ακάντζι είναι ένας από αυτούς.

Ο αμυντικός της Ίντερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας της Ελβετίας με τη Σλοβενία για το Nations League και αφότου αναφέρθηκε σε σωρεία θεμάτων που αφορούν σε αγωνιστικά ζητήματα, μίλησε και για το πολυαναμενόμενο GΤΑ, δίχως να κρυφτεί.

«Η γυναίκα μου ξέρει, εξακολουθώ να έχω καθήκοντα ως σύζυγος και πατέρας, μα σίγουρα θα περνάω περισσότερο χρόνο στο PlayStation σε σχέση με πριν», ανέφερε ο 31χρονος αμυντικός όταν ρωτήθηκε σχετικά, μιλώντας στην ψυχή εκατομμυρίων gamers που κάνουν υπομονή εδώ και 13 χρόνια.