Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδος για να δει την ομάδα και δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίσκεψη αυτή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Εθνική Ελλάδος στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει στη Θεσσαλονίκη για να δει τα μέλη της αποστολής και να συνομιλήσει μαζί τους. Εκείνος έλαβε ένα δώρο από την ομάδα, μία φανέλα με το επώνυμό του και το Νο.10.

Στη συνέχεια έκατσε και συζήτησε τόσο με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση για όλα τα θέματα των εθνικών ομάδων, αλλά και με τον προπονητή της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον οποίο ζήτησε τη γνώμη του για την Εθνική.

Η όλη αυτή εμπειρία καταγράφηκε εκτενώς από το επίσημο κανάλι του πρωθυπουργού.

«Ήρθαμε να σας πούμε μια καλημέρα. Δεν ξέρετε πόση χαρά μας δίνετε όταν βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά αλλά κυρίως να είναι δεμένη που είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας. Τα έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τον κόουτς να βοηθήσουμε την Εθνική να έχει τις υποδομές που χρειάζεται και σε βάθος χρόνου να μας κάνετε ξανά περήφανους» ήταν μερικά από τα λόγια του.