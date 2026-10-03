Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στα 38 του με τα...ασταμάτητα χατ-τρικ, ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σπάζοντας ένα ρεκόρ του Πορτογάλου επιθετικού στο UEFA Nations League.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γνωρίζει το ίδιο καλά πως να καταπλήττει τα πλήθη, καθώς στα 38 του χρόνια συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα και κατάφερε να σπάσει ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ που μέχρι τώρα άνηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ενώ οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στην ηλικία του έχουν αποφασίσει είτε να κρεμάσουν τα παπούτσια τους είτε έχουν αναγκαστεί να ρίξουν ρυθμούς, ο άλλοτε φορ της Μπάγερν Μονάχου και της Μπαρτσελόνα δεν φαίνεται να έχει τέτοια διάθεση, μιας που δεν «κατεβάζει» στροφές.

Μάλιστα για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League στην αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία, πέτυχε ακόμα ένα χατ-τρικ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 36 συνολικά τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η επίδοση του αυτή, τον έκανε τα ξεπεράσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς πλέον ο Πολωνός επιθετικός είναι ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει... τριπλό χτύπημα, στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

🤯 🇵🇱 Robert Lewandowski PRZEBIŁ Cristiano Ronaldo!



⚽ W wieku 38 lat i 42 dni został najstarszym zawodnikiem w historii, który skompletował hat-tricka w Lidze Narodów.



📊 Poprzedni rekord należał do Ronaldo — 34 lata i 120 dni.



ℹ️ MisterChip pic.twitter.com/0gBkayGfnx — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) October 3, 2026

Έτσι αποδεικνύει πως ακόμα και στα 38 του, έχοντας χτίσει τέτοια ποδοσφαιρική πορεία, καταφέρνει συνεχώς να ξεπερνά τις «δυσκολίες» της ηλικίας, χτίζοντας ρεκόρ που δύσκολα θα απειληθούν στο μέλλον.