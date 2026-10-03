Λεβαντόφσκι: Συνεχίζει να σπάει τα «κοντέρ» - Ξεπέρασε τον Ρονάλντο
Όσα χρόνια κι αν περάσουν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γνωρίζει το ίδιο καλά πως να καταπλήττει τα πλήθη, καθώς στα 38 του χρόνια συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα και κατάφερε να σπάσει ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ που μέχρι τώρα άνηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ενώ οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στην ηλικία του έχουν αποφασίσει είτε να κρεμάσουν τα παπούτσια τους είτε έχουν αναγκαστεί να ρίξουν ρυθμούς, ο άλλοτε φορ της Μπάγερν Μονάχου και της Μπαρτσελόνα δεν φαίνεται να έχει τέτοια διάθεση, μιας που δεν «κατεβάζει» στροφές.
Μάλιστα για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League στην αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία, πέτυχε ακόμα ένα χατ-τρικ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 36 συνολικά τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η επίδοση του αυτή, τον έκανε τα ξεπεράσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς πλέον ο Πολωνός επιθετικός είναι ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει... τριπλό χτύπημα, στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
🤯 🇵🇱 Robert Lewandowski PRZEBIŁ Cristiano Ronaldo!— Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) October 3, 2026
⚽ W wieku 38 lat i 42 dni został najstarszym zawodnikiem w historii, który skompletował hat-tricka w Lidze Narodów.
📊 Poprzedni rekord należał do Ronaldo — 34 lata i 120 dni.
ℹ️ MisterChip pic.twitter.com/0gBkayGfnx
Έτσι αποδεικνύει πως ακόμα και στα 38 του, έχοντας χτίσει τέτοια ποδοσφαιρική πορεία, καταφέρνει συνεχώς να ξεπερνά τις «δυσκολίες» της ηλικίας, χτίζοντας ρεκόρ που δύσκολα θα απειληθούν στο μέλλον.
Robert Lewandowski Hattrick for Poland— FOOTBALL•LINE! (@Football_Line_) October 3, 2026
He never stop scoring he still keeps proving how wonderful he his pic.twitter.com/rarcM1pKVm
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