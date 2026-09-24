Στο Πολωνία-Βοσνία ο Τάσος Παπαπέτρου
Σε ακόμη ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων ορίστηκε ο διεθνής Έλληνας διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου. Εκείνος θα διευθύνει το ματς μεταξύ της Πολωνίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (25/09-21:45) για την 1η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας.
Μαζί του θα έχει ως βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Πέτρο Πάτρα. Τέταρτος θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Σπύρος Ζαμπαλάς.
Ο 41χρονος ρέφερι θα σφυρίξει παιχνίδι Nations League για πέμπτη φορά στην καριέρα του ενώ έχει διευθύνει κι άλλα τέσσερα ματς στα προκριματικά του Euro και πέντε στου Μουντιάλ.
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