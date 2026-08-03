Φωταγωγήθηκε η Ζένιτσα στο «αντίο» του Έντιν Τζέκο, ο οποίος φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Βοσνίας στον αγώνα απέναντι στη Σουηδία.

Μια λαμπρή καριέρα με την εθνική έφτασε στο τέλος της. Ο Έντιν Τζέκο φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Βοσνίας στον αγώνα του Nations League απέναντι στη Σουηδία, στο φινάλε μιας ένδοξης πορείας με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο κόσμος γέμισε το γήπεδο για να αποχαιρετήσει τον θρύλο της Βοσνίας στο ισόπαλο ματς με τους Σκανδιναβούς (1-1), με τον ουρανό της Ζένιτσα να φωταγωγείται για χάρη του.

Φωτοβολίες και πυροτεχνήματα συγκεκριμένα εκτοξεύτηκαν από την απέναντι πολυκατοικία κι έδωσαν χρώμα στον ουρανό της πόλης, ο οποίος έκανε θόρυβο για μια τελευταία φορά για τον μεγάλο ηγέτη της.

Τη στιγμή της αλλαγής του μάλιστα υπήρξε φόρτος τιμής και στον αγωνιστικό χώρο, με τις δυο ομάδες να στήνουν διάδρομο και να κάνουν pasillo στον έμπειρο φορ, ο οποίος βγήκε ως αλλαγή στο 63΄. Κάπως έτσι, ο Τζέκο αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την αγαπημένη του Βοσνία, με την οποία πέτυχε 73 γκολ σε 152 παιχνίδια.