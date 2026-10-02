Σε δηλώσεις του ο Ντένζελ Ντάμφρις τόνισε πως δεν υπάρχει οφσάιντ στο πρώτο ακυρωθέν γκολ του κόντρα στην Ελλάδα.

Με το ισόπαλο (και χορταστικό) 2-2 κατόρθωσε να φύγει από το γήπεδο της Τούμπας η Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης (1/10) απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Elite League του Nations League.

Οι Οράνιε παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο, ανέβασαν την απόδοσή τους και εν τέλει πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη σε γκολ του Ράιντερς στο 89'. Ωστόσο, πριν από αυτό, είχαν προηγηθεί δυο γκολ του Ντένζελ Ντάμφρις, που ακυρώθηκαν για οφσάιντ.

Και αν το δεύτερο είναι ξεκάθαρο, το πρώτο έχει σηκώσει πολλή συζήτηση στις τάξεις της ομάδας του Τσάβι, με τον αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης να τονίζει σε δηλώσεις του πως δεν υπήρχε κανένα οφσάιντ, καθώς ο Πάνος Ρέτσος είχε γίνει κάτοχος της μπάλας και η φάση είχε αλλάξει.

«Ο αμυντικός είχε τον πλήρη έλεγχο της μπάλας – το είπα και στον διαιτητή. Την ελέγχει, οπότε δημιουργείται μια νέα φάση.

Ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι επρόκειτο ακριβώς γι' αυτό. Θα μπορούσε απλώς να απομακρύνει τη μπάλα, αλλά δεν το κάνει. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν συνιστά οφσάιντ».