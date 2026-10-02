Μάντζιος: «Δεν είναι το παν ένα αποτέλεσμα, μακάρι ο κόσμος να έρθει»

Δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του ο Άκης Μάντζιος για την προσέλευση του κόσμου στα εντός έδρα ματς της Κύπρου.

«Απών» από τα ματς της Κύπρου είναι οι οπαδοί της, με τον Άκη Μάντζιο να ξεσπάει λίγο πριν την εντός έδρα αναμέτρηση κόντρα στην Αρμενία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.

Συγκεκριμένα ο άλλοτε τεχνικός του Άρη αν και στην αρχή μίλησε για το πόσο βελτιωμένη είναι η ομάδα, δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του για την απουσία οπαδών στα εντός έδρα ματς.

Ο Μάντζιος που βρίσκεται στο τιμόνι από τον Ιανουάριο του 2025 και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους:«Εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορεί ο κόσμος να αξιολογεί τι εξέλιξη έχει αυτή η ομάδα. Δεν είναι το παν ένα αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την Εθνική ομάδα. Έχουμε κάνει τόσα καλέσματα και ελπίζω αύριο να έρθουν. Πήγαμε σε δύο γήπεδα που ήταν γεμάτα και νιώθαμε πόσο μόνοι μας είμαστε όταν παίζουμε εντός έδρας.Μακάρι ο κόσμος να έρθει. Τον θέλουμε δίπλα μας, τον έχουμε ανάγκη. Δεν νομίζω ότι για να έρθει κάποιος είναι μόνο τα αποτελέσματα. Το έχουμε ξαναπεί, την Εθνική ή την αγαπάς ή δεν την αγαπάς. Δεν περιμένεις να κερδίσει για να είσαι δίπλα στην ομάδα. Είσαι δίπλα της και στα καλά και στα κακά».