Η Εθνική Ελλάδας πάτησε αγωνιστικά την Ολλανδία για ένα ημίχρονο και ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αξία αυτού του 2-2 της Τούμπας.

Ξεκίνησε δειλά δειλά με το εκτός έδρας διπλό με τη Σερβία και ως γνωστόν με ανατροπή. Ήρθε μετά το πολύ μεγάλο διπλό με τη Γερμανία και στη συνέχεια η σημαντικότατη ισοπαλία του 2-2 με την Ολλανδία μετά από ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο, που η Ελλάδα... πάτησε αγωνιστικά την αντίπαλό της. Ο λόγος φυσικά για την Εθνική μας ομάδα και αυτό το τρομερό και απίστευτο ξεκίνημα για την Α League στο Nations League. Με 2 νίκες στα πρώτα 2 παιχνίδια και την ισοπαλία με τους Ολλανδούς.

Ήταν μία αναμέτρηση όπου η ατυχία του Τζόλη με τον τραυματισμό του ως προς το πρώτο ημίχρoνο - κυρίως δηλαδή για εκεί - ανέδειξε την ψυχάρα του Γιώργαρου Μασούρα αλλά και τις ικανότητες του Φώτη Ιωαννίδη. Οι 2 τους συνεργάστηκαν 2 φορές και μάλιστα εξαιρετικά εκθέτοντας αμυντικά τους Ντάμφρις και Φαν Μπόμελ αντίστοιχα για να φέρουν την Ελλάδα σε θέση ισχύος με αυτό το 2-0 του πρώτου 45λεπτου και να δημιουργήσουν την προσδοκία και αυτήν την σούπερ προοπτική.

Η κλάση του Φαν Ντάικ, το ζόρι του 2ου μέρους και το 2-2

Ήταν δεδομένο ότι η Ολλανδία θα έκανε αλλαγές και θα έψαχνε να βελτιώσει το αγωνιστικό της πρόσωπο. Ότι ένα σύνολο σαν τους Ολλανδούς θα αναζητούσε το restart. Πίεσε πιο καλά από την αρχή του β' μέρους έχοντας τονώσει με τις αλλαγές της το κέντρο της, πάτησε περισσότερο στην ελληνική περιοχή και βρήκε το γκολ του 2-1 με τον ηγέτη της, τον Φαν Ντάικ. Ήταν και το διάστημα όπου η Ελλάδα ήταν και τυχερή υπό την έννοια ότι στην φάση του ακυρωθέντος 2-2 ο Ντάμφρις ήταν οφσάιντ και έτσι ορθώς δεν μέτρησε.

Ακυρώθηκε ορθώς και ένα ακόμα τέρμα της όπου υπήρχε και οφσάιντ και φάουλ των Ολλανδών (και ενώ δόθηκε το οφσάιντ). Η Ελλάδα μετά και τις αλλαγές της ενίσχυσε τον άξονά της βάζοντας και τρίτο χαφ και έψαξε επιθετική αντίδραση που δεν την βρήκε ωστόσο στο επίπεδο που την είχε στο πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος έπαιξε και με τρίτο στόπερ (Μιχαηλίδη) λόγω του πρέσινγκ που δεχόταν και εν τέλει δεν άντεξε.

Μετά το 2-1 ήρθε και το 2-2 με... καραμπόλα και τύχη αλλά να που έγινε. Ακόμα και αυτό το 2-2 όμως είναι ένα θετικότατο αποτέλεσμα με βάση την δυναμική του αντιπάλου. Ένα τελικό 2-2 που με δεδομένη την εμφάνιση των Ολλανδών στην επανάληψη είναι δίκαιο.

Η Ελλάδα ασχέτως αποτελέσματος έχει φτιάξει την επίθεσή της και έχει πολλές λύσεις

Μία σημαντικότατη παράμετρος που έχει να κάνει με την γραμμή κρούσης της Εθνικής μας ομάδας και γενικά με τους επιθετικογενείς παίκτες της. Η Ελλάδα έχει φτιάξει για τα καλά την επίθεσή της και έχει πλέον έναν σημαντικό αριθμό επιλογών για μπροστά. Δεν είναι μόνο ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Βλέπει τον εκ των αρχηγό και φορ Παυλίδη να φτιάχνει γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια. Τον Ιωαννίδη να έχει συμμετοχή με γκολ - ασίστ στο 2-0 του πρώτου 45λεπτου και ας έγινε το 2-2 στο τέλος.

Κοινώς η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία ομάδα που προσπαθεί να επιτεθεί περισσότερο, να απειλήσει καλύτερα και να σκοράρει παραπάνω γκολ από το κάποτε σφιχτό 1-0 που και αυτό καλό ήταν αλλά ήταν και εύθραυστο. Εξάλλου με τον τρόπο που διεξάγεται και το Nations League αλλά και τα προκριματικά ο πήχης ανεβαίνει συνέχεια. Και η Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από μεγάλες διοργανώσεις δεν θέλει μόνο μία έξτρα διάκριση στο Nations League.

Επιζητά την επάνοδό της στις μεγάλες διοργανώσεις και αυτή η μαγιά που δημιουργείται δείχνει να έχει τα φόντα για αυτόν τον επόμενο μεγάλο στόχο. Για το come back σε ένα Ευρωπαϊκό ή ένα Μουντιάλ. Οι νίκες με ομάδες όπως η Αγγλία και η Γερμανία και οι ισοπαλίες με αντιπάλους όπως η Ολλανδία δεν φτιάχνουν μόνο το αγωνιστικό πρεστίζ και την ψυχολογία ενός συνόλου. Δημιουργούν αυτήν την έξτρα ελπίδα για τη επόμενη μέρα αυτής της Εθνικής.