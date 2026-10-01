Τσάβι Ερνάντεθ και Ιβάν Γιοβάνοβιτς τίθενται αντιμέτωποι στο Ελλάδα–Ολλανδία και η Βild στέκεται στις αποδοχές τους.

Λίγο πριν από τη μονομαχία Ελλάδας και Ολλανδίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική σύγκριση ανάμεσα στους δύο ομοσπονδιακούς τεχνικούς. Ο Τσάβι Ερνάντεθ βρίσκεται ανάμεσα στους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές εθνικών ομάδων στον κόσμο, ενώ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στους πρώτους δώδεκα.

Ο Τσάβι, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «Οράνιε» στις 12 Αυγούστου, φέρεται να εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που τον τοποθετεί στην 8η θέση της σχετικής λίστας, την οποία δημοσίευσε η Βild.

Τσάβι Ερνάντεθ και Ιβάν Γιοβάνοβιτς τίθενται αντιμέτωποι στο Ελλάδα–Ολλανδία, με τη Bild να παρουσιάζει τις ετήσιες αποδοχές τους. Στην κορυφή βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότι, με ετήσιες αποδοχές 10 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βραζιλία, ενώ ακολουθεί ο Γιούργκεν Κλοπ με 7 εκατομμύρια στη Γερμανία. Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο λαμβάνει 6,8 εκατ. ευρώ στις ΗΠΑ και ακολουθούν οι Τόμας Τούχελ, Λουίς ντε λα Φουέντε, Ζόρζε Ζεσούς και Ζινεντίν Ζιντάν.

Παράλληλα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φέρεται να αμείβεται με 900.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή με λιγότερο από το ένα τρίτο των αποδοχών του Τσάβι, αλλά και αρκετά ψηλά, αφού βρίσκεται στην 11η θέση της σχετικής λίστας.

Έτσι, Τσάβι και Γιοβάνοβιτς θα αναμετρηθούν όχι μόνο με διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες και στόχους, αλλά και με μια διαφορά 2,1 εκατομμυρίων ευρώ στα ετήσια συμβόλαιά τους. Στον αγωνιστικό χώρο, βέβαια, τα ποσά παύουν να έχουν οποιαδήποτε σημασία, με τον Ομοσπονδία τεχνικό της Ελλάδας να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα στον όμιλο του Nations League.