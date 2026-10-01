O Γιούργκεν Κλοπ έδωσε την καλύτερη απάντηση στις ακραίες φωνές εντός της Γερμανίας πως το πρόβλημα της εθνικής ομάδας είναι πως «δεν είναι αρκετά λευκή».

Η απογοητευτική πορεία της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε συνδυασμό με το κάκιστο ξεκίνημα στο Nations League έχουν προκαλέσει κύμα κριτικής από τον κόσμο, όμως μια μερίδα εξ αυτών εξέφρασε παράπονα που ξεφεύγουν τα αμιγώς ποδοσφαιρικά στεγανά.

Φωνές από το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας (AfD) στοχοποίησαν ορισμένους έγχρωμους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας και υποστήριξαν πως το πρόβλημα είναι ότι η «εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά λευκή». Αρκετοί στα social media βρήκαν αφορμή για να ενισχύσουν το ρατσιστικό παραλήρημα, με τον Γιούργκεν Κλοπ να καλείται να τοποθετεί στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με τη Σερβία.

«Αυτά είναι μπούρδες» ξεκαθάρισε ο Ομοσπονδιακός εκλέκτορας της Νασιονάμανσαφτ, προτού συνεχίσει: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνετε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Κλοπ. «Δεν πρόκειται να ακούσετε τη δική μου άποψη για αυτό. Στην καθημερινή μου ζωή έχω ελάχιστο χρόνο για ανοησίες — και ακόμη λιγότερο χρόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, ορισμένες αρετές και το ομαδικό πνεύμα είναι πολιτισμικές αξίες που αναπτύσσονται μέσα στους αιώνες και διαμορφώνονται από κοινές ιστορικές εμπειρίες» συμπλήρωσε.