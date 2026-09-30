LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με την Ολλανδία
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Παρακολουθήστε σε live streaming από την Τούμπα τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία, για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
@Photo credits: eurokinissi
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