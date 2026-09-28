Η Εθνική μας ομάδα δείχνει να οδεύει προς το α' γκρουπ δυναμικότητας για τα επερχόμενα προκριματικά του EURO 2028.

Με βάση το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα αλλά και το μοντέλο του Football Meets Data η Ελλάδα θα είναι στο Pot 1. Άρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και έτσι δεν θα έχει απέναντί της ομάδες, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία και όχι μόνο. Η κλήρωση που θα καθορίσει τα γκρουπ δυναμικότητας ως προς τα προκριματικά του EURO 2028 θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου.

Τα εκτιμώμενα γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1

Ισπανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Ολλανδία

Ελλάδα

Βέλγιο

Αγγλία

Νορβηγία

Δανία

Κροατία

Γερμανία

Τουρκία

Pot 2

Ιταλία

Σερβία

Ουαλία

Τσεχία

Ελβετία

Αυστρία

Ουκρανία

Σουηδία

Βόρεια Ιρλανδία

Κόσοβο

Σκωτία

Πολωνία

Pot 3

Ιρλανδία

Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Ουγγαρία

Σλοβενία

Ρουμανία

Γεωργία

Βόρεια Μακεδονία

Ισραήλ

Αλβανία

Σλοβακία

Μαυροβούνιο

Λουξεμβούργο

Pot 4

Φινλανδία

Αρμενία

Ισλανδία

Καζακστάν

Λευκορωσία

Εσθονία

Νησιά Φερόε

Κύπρος

Βουλγαρία

Λετονία

Μολδαβία

Σαν Μαρίνο

Pot 5

Μάλτα

Αζερμπαϊτζάν

Λιθουανία

Γιβραλτάρ

Ανδόρα

Λιχτενστάιν