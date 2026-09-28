Μπαντής για Κουρμπέλη: «Με τα πρώτα του λεφτά δεν αγόρασε αυτοκίνητο αλλά βοήθησε την οικογένειά του»

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής μα ανάρτησή του αποθέωσε τον Δημήτρη Κουρμπέλη λέγοντας πως όταν είχε γίνει επαγγελματίας με τα πρώτα του λεφτά αντί να πάρει αυτοκίνητο βοήθησε την οικογένειά του.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι το πρόσωπο των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής ομάδας στην Α' κατηγορία του Nations league. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε στο Βελιγράδι την Σερβία με 2-1 και στο Άουγκσμπουργκ την Γερμανία με 1-0, με τον μέσο του Αστέρα Τρίπολης να είναι εξαιρετικός στο πρώτο και ο παίκτης που έβαλε το νικητήριο γκολ στο δεύτερο.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής στάθηκε στον άνθρωπο Κουρμπέλη και με ανάρτησή του ανέφερε τα εξής: «Δημήτρης Κουρμπέλης

Όταν το καλοκαίρι του 2011 πήγα στον Αστέρα, εκείνος βίωνε την πρώτη του επαγγελματική προετοιμασία. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν και άλλαξαν πολλά, χωρίς να αλλοιώσουν τίποτα από τον χαρακτήρα του.

Επιτρέψτε μου να τον εκτιμώ για ένα εκατομμύριο λόγους. Ένας, όμως, μου έμεινε από τότε.

Όταν κέρδισε τα πρώτα του χρήματα από το ποδόσφαιρο, αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, ο Δημήτρης επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό.

Ο χαρακτήρας και το ήθος του αυτό θεώρησαν φυσιολογικό, κι εγώ, απ’ την πλευρά μου, φουσκώνω από χαρά όταν παιδιά σαν εκείνον παίρνουν ό,τι αξίζουν».