Η Εθνική αναχώρησε από την Γερμανία για την Θεσσαλονίκη όπου θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία, Γερμανία και στο αεροδρόμιο ξεχώρισε η στιγμή ΄που πιτσιρικάς με φανέλα του Ολυμπιακού ζήτησε αυτόγραφο από τον Καρέτσα.

Με το εξαιρετικό δύο στα δύο σε Βελιγράδι επί της Σερβίας και σε Άουγκσμπουργκ επί της Γερμανίας, η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το τρίτο της παιχνίδι του 1ου ομίλου στο Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία την 1/10 και την Γερμανία στις 4/10.

Η ομάδα αναχώρησε από το Μόναχο για την Θεσσαλονίκη με τους διεθνείς να γίνονται πόλος έλξης καθώς πολλοί ήταν οι Έλληνες που τους ζητούσαν μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο. Αυτός που ξεχώρισε ήταν ένας πιτσιρικάς ο οποίος με φανέλα του Ολυμπιακού πήγε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα για αυτόγραφο με τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ να μην του χαλάει το χατίρι.