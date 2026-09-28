Παρακάμερα Εθνικής: Η ψυχωμένη ομιλία του Παυλίδη και η ατάκα του Ανδρούτσου
Σε ένα βίντεο 3 λεπτών και 58 δευτερολέπτων αποτυπώνεται το κλίμα στην Εθνική ομάδα που πέτυχε ένα πολύ σπουδαίο διπλό στη Γερμανία. Στις εικόνες που προβάλλονται υπάρχει μεταξύ άλλων η ομιλία του Παυλίδη ως αρχηγού της ομάδας λέγοντας ανάμεσα στα άλλα μετά το πρώτο 45λεπτο: «Θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθά τον άλλο στο γήπεδο». Παράλληλα όμως υπήρχαν και άλλα ωραία πλάνα από το γήπεδο και τα αποδυτήρια και ενώ στο τέλος μετά το 0-1 οι Ανδρούτσος και Σάλιακας ήταν αγκαλιά με τον παίκτη του ΟΦΗ να αναφέρει τη λέξη λασπωτήρας για το μαλλί του.
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