«Σημάδι» για την Εθνική Ελλάδας, όπως τότε, το 2004!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την Εθνική Ελλάδας, αλλά και δύο θέματα για τον Ολυμπιακό.

Είναι αλήθεια ότι μέσα σε ακριβώς δύο χρόνια αυτή η Εθνική Ελλάδας έχει κάνει σπουδαία διπλά. Πάνω απ΄ όλα φυσικά εκείνο στην Αγγλία (2-1) και ασφαλώς το χθεσινό στη Γερμανία (1-0). Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν τη δική τους αξία το 3-0 στην Σκωτία και το 2-1 στη Σερβία.

Και σκέφτομαι ότι πριν τον θρίαμβο του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας στα τελικά του ΓΙΟΥΡΟ, η Εθνική του Ρεχάγκελ είχε κάνει και τότε εκπληκτικά αποτελέσματα εκτός έδρας, σε επίσημα και τότε παιχνίδια: το 2003 είχε κερδίσει μέσα στην Ισπανία με γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου και το 2001 είχε αποσπάσει ισοπαλία 2-2 μέσα στην Αγγλία (με σκόρερ τους Χαριστέα, Νικολαϊδη). Λέτε να είναι κάποιο σημάδι όπως πριν 20 χρόνια, αυτές οι τεράστιες νίκες στην Αγγλία και στη Γερμανία, ότι στο επόμενο ΓΙΟΥΡΟ αυτή η νέα χρυσή γενιά μπορεί να κάνει ένα καινούργιο θαύμα;…

Πάντως, την Εθνική μας δεν είναι να την φοβάσαι εκτός έδρας. Και την τωρινή Εθνική πολύ περισσότερο, αλλά και γενικότερα την Εθνική μας. Είναι λες και βολεύεται να παίζει καλύτερα εκτός παρά εντός έδρας! Κι είναι λίγο διαχρονικό αυτό το φαινόμενο. Θυμηθείτε το Ισπανία-Ελλάδα 1-1 με το πέναλτι του Μπακασέτα το 2021, το Βέλγιο-Ελλάδα 1-1 με το γκολ του Μήτρογλου το 2017, αλλά και παλιότερα, το Ουκρανία-Ελλάδα 0-1 με τον Σαλπιγγίδη και το Τουρκία-Ελλάδα 0-1 το 2007 με τον Αμανατίδη.

Βλέπουμε, όμως, ότι ειδικά αυτή η ομάδα μας, με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, έχει μία καλύτερη σταθερότητα και διάρκεια στα αποτελέσματα της εκτός έδρας, καθώς μέσα σε μία διετία έχει έξι διπλά! Μία…λεπτομέρεια, ωστόσο, που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εντός έδρας αυτή η Εθνική μας έχει μόλις τέσσερις νίκες, που δεν τις λες και…φοβερές και τρομερές: 3-0 τη Φινλανδία, 2-0 το ΕΙΡΕ, 5-1 τη Λευκορωσία και 3-2 την Σκοτία σε ουσιαστικά αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι για μας.

Και δεν είναι ακριβώς λεπτομέρεια, πόσο δε μάλλον από την στιγμή που υποδέχεται τώρα η ομάδα μας την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Άσχετο: Επιστρέφει αύριο ο Ολυμπιακός για προπονήσεις στο Ρέντη και θα είναι πίσω στη βάση της ομάδας κι ο Ορτέγα. Ο Γερμανός γκολκίπερ, που έχει ρίζες από την Ισπανία και μιλάει την γλώσσα, είχε πάρει εξτρά άδεια από τον Ιμανόλ για ένα προσωπικό θέμα. Προπονήθηκε μόνος του στο Ρέντη την περασμένη Δευτέρα (εκείνη την ημέρα είχε ρεπό η ομάδα) και πήρε άδεια από την Τρίτη έως και σήμερα Δευτέρα. Στην πραγματικότητα τρεις ημέρες παραπάνω πήρε ο Ορτέγα, καθώς όλοι οι παίκτες είχαν ρεπό από την Παρασκευή έως και σήμερα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Διαβάζω σχόλια στα social γύρω από τον Ανδρούτσο και το αν θα μπορούσε σήμερα να ήταν ακόμη στο ρόστερ του Ολυμπιακού και να βοηθούσε σε θέση κεντρικού χαφ, στην κανονική δηλαδή θέση του, στην οποία παίζει τώρα στον ΟΦΗ, κι όχι εκείνη του δεξιού μπακ, στην οποία ατυχώς είχε επιχειρήσει να τον καθιερώσει ο Πέδρο Μαρτίνς.

Θυμάμαι λοιπόν το τελευταίο ματς του Ανδρούτσου με τον Ολυμπιακό. Ήταν το 2-2 με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη, όταν ο Μεντιλίμπαρ είχε…τολμήσει και τον είχε βάλει αλλαγή στο 62ο λεπτό. Το τι άκουσαν τότε από τον κόσμο και τον Τύπο τόσο ο προπονητής, όσο κι ο παίκτης, αφήστε το…Οπότε μάλλον καλά έκανε το παιδί και πήγε στον ΟΦΗ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍