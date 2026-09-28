Τα δύο «διπλά» με Σερβία και Γερμανία, πρόσφεραν ένα σημαντικό άλμα της Εθνικής Ελλάδος στο ranking της FIFA.

Η Εθνική Ελλάδος έχει στρέψει όλα τα φώτα πάνω της καθώς έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το Nations League αφού βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου έπειτα από τις εκτός έδρας νίκες με Σερβία (2-1) και Γερμανία (1-0).

Έχοντας κάνει το 2/2, η χώρα μας έχει καταφέρει να κάνει ήδη ένα τεράστιο άλμα στο FIFA Ranking και βρίσκεται πλέον μία... ανάσα από την 40άδα, καθώς σκαρφάλωσε στην 41 η θέση, προσπερνώντας μεταξύ άλλον και τη Σερβία.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας ανέβηκε πέντε θέσεις στην ειδική κατάταξη και έφτασε τους 1491,9 πόντους, αφήνοντας πίσω τη Σκωτία, τη Σερβία, το Καμερούν, τη Σλοβακία και τον Παναμά.