Ελλάδα: Σημαντική άνοδος στο FIFA ranking!
Η Εθνική Ελλάδος έχει στρέψει όλα τα φώτα πάνω της καθώς έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το Nations League αφού βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου έπειτα από τις εκτός έδρας νίκες με Σερβία (2-1) και Γερμανία (1-0).
Έχοντας κάνει το 2/2, η χώρα μας έχει καταφέρει να κάνει ήδη ένα τεράστιο άλμα στο FIFA Ranking και βρίσκεται πλέον μία... ανάσα από την 40άδα, καθώς σκαρφάλωσε στην 41 η θέση, προσπερνώντας μεταξύ άλλον και τη Σερβία.
Συγκεκριμένα, η χώρα μας ανέβηκε πέντε θέσεις στην ειδική κατάταξη και έφτασε τους 1491,9 πόντους, αφήνοντας πίσω τη Σκωτία, τη Σερβία, το Καμερούν, τη Σλοβακία και τον Παναμά.
📈 Greece 🇬🇷 jumped 5 spots after the two wins in 🇷🇸🇩🇪, and are now 41st in the world.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 28, 2026
📉 Serbia 🇷🇸 fell to 43rd.
📉 Costa Rica 🇨🇷 losing ground (5 spots) after 2/2 defeats in CONCACAF Nations League pic.twitter.com/IOMEtofgAg
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